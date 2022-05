Startseite Die kosteneffektiven und kalkulierbaren Pay-per-Click Kampagnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 13:20. Ihr gewünschtes Publikum mithilfe von Keywords zielgenau ansprechen! Steinach im Mai 2022 - Die Nabenhauer Consulting ist mit ihren Strategien auf Ergebnisse fokussiert und bringt mit den tollen PPC (Pay-per-Click)-Kampagnen ein aktuelles Angebot auf den Markt. Mit PPC Anzeigen können die Kunden ihr gewünschtes Publikum mithilfe von Keywords, Standort, demografischen Merkmalen zielgenau ansprechen. Durch dieses effektive Targeting können heiße Leads herausgefiltert und dabei sogar Kosten gesenkt werden. Richtig eingesetzte PPC Kampagnen steigern die Markenbekanntheit und etablieren ein Unternehmen als Autorität in seiner Branche. Die richtig gemanagten PPC Kampagnen von Nabenhauer Consulting bestechen dadurch, dass die Conversion gestiegen wird und Verkaufszahlen schneller verbessert werden als mit anderen gängigen Online-Marketing Methoden. Mehr über PPC Kampagnen wie Facebook-Pay-per-Click, Linkedin-Pay-per-Click von Nabenhauer Consulting jetzt im Internet unter: https://nabenhauer-consulting.com/pay-per-click-nutzen/ Pay-per-Click Marketingkampagnen arbeiten effizient, zielgenau und planbar und bringen Gewinne und mehr Neukunden kosteneffektiv. Nabenhauer Consulting bietet Retargeting oder Remarketing Kampagnen, die die Verbindung zu Personen wieder herstellen, die die Webseite des Kunden besucht, aber keinen Kauf getätigt haben. Potenzielle Kunden müssen Anzeigen mehrmals sehen, bevor sie sich für den Kauf entscheiden. PPC Kampagnen unterstützen hier optimal die weiteren Marketingbemühungen der Kunden. Mehr über den Services "PPC Kampagnen" von Nabenhauer Consulting jetzt im Internet unter: https://nabenhauer-consulting.com/pay-per-click-nutzen/ Die Vorteile des Services "PPC Kampagnen" von Nabenhauer Consulting liegen auf der Hand: Remarketing ergänzt die klassischen Pay-per-Click-Kampagnen. Mit dieser Funktion können die Kunden Nutzer, die die Seiten einer Website besucht haben, erneut ansprechen, indem Sie ihnen Produkte oder Dienstleistungen vorstellen, die sie bei einem Besuch einer anderen Website, einer mobilen Anwendung oder sogar im Gmail- oder Youtube-Netzwerk konsultiert haben. Die Synergie zwischen diesen beiden Instrumenten macht es möglich, die manchmal beträchtlichen Investitionen in Ads-Kampagnen rentabel zu machen. Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: "Retargeting ist eine Technik, die darauf abzielt, die Verkäufe zu maximieren und Konversionsrate zu verbessern. Wenn Sie keine Ergebnisse mehr erzielen, müssen Sie Ihre Taktik ändern. Dieselben Methoden werden keine neuen Ergebnisse bringen. Daher wird es Zeit, mit PPC Kampagnen Ihre Marketingbemühungen zu optimieren und Ihren ROI zu verbessern."

Die Marketing-Produkte von Nabenhauer Consulting verfügen über ein einzigartiges Know-how über die ganze Palette Online Werbung. Neue Dienstleistung von Nabenhauer Consulting ermöglicht den Kunden den gesamten inhaltlichen Aufbau des System sowie Analysen mit Strategieentwicklung. Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht. Firmenkontakt

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstrasse 22

9323 Steinach

+41 (0) 8 44 – 00 01 55

info@nabenhauer-consulting.com

