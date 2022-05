Startseite ANDREA HEININGER AWARD 2022 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 12:48. Der OWL Innovationspreis geht in die dritte Runde Jetzt mit neuen Online-Ideen bewerben!

Am 27. April 2022 wurde der Andrea Heininger Award offiziell zum dritten Mal ausgelobt.

Von nun an können sich kreative Köpfe aus Ostwestfalen-Lippe wieder mit innovativen Ideen für den Online-Bereich bewerben. Die Projektvisionen können unter www.ah-award.de eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 21.Juli 2022. Sie haben eine Idee für eine brandneue App, möchten mit einem Einfall für den E-Commerce punkten, haben eine Vision von einem noch nie dagewesenen Webprojekt, einem hilfreichen Online-Tool, oder, oder? Dann sollten Sie sich beim Andrea Heininger Award bewerben. Der Award ist der verstorbenen Online Marketing Expertin Andrea Heininger, die sich insbesondere für den gemeinsamen Austausch in der Online-Branche eingesetzt hat, gewidmet. Umfangreiches Sponsorenpaket hilft bei der Umsetzung

Ziel des Awards ist es, die Gewinneridee zu unterstützen. Neu in diesem Jahr ist, dass der/die Gewinner:in hierfür satte 3.000,- Euro Startkapital in bar erhält - gesponsert von der Crefopayment GmbH & Co. KG und Creditreform. Der Gewinn ist übrigens an keinen Verwendungszweck gebunden. Über die beste Idee entscheidet eine namhafte Jury bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Lehre und Medien. Zu der neuen Jury zählen Dr. Stefanie Pannier (Persönlichkeitscoach und Koordinatorin des InnovationslaborOWL,FH-Bielefeld), Tanja Kliewe-Meyer (Founder / CEO like a bird fashion & consulting), Stefanie Jany (Geschäftsführerin - coupling media GmbH), Sonja O"Reilly (Bildungsunternehmerin). Weitere Informationen und die Bewerbungsmöglichkeit finden innovative Köpfe unter:

coupling media steht für zertifiziertes Know-how und Leidenschaft. Flexibilität und Beständigkeit. Erfahrung und Neugierde auf das, was kommt. Für coupling media ist eine offene und schnelle Kommunikation wichtig, Transparenz selbstverständlich. coupling media begegnet seinen Kunden auf Augenhöhe und holt sie bei ihrem individuellen Wissensstand ab - schließlich bildet genau das die Basis für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf Basis dieser Philosophie hat sich die coupling media GmbH innerhalb der vergangenen 16 Jahre seit Existenzgründung in der Region Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus als besonders zuverlässige Internetagentur etabliert.

