Startseite Aon baut multinationale Kundenbetreuung aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 11:34. Marc Oliver Heine verstärkt das weltweite Team der Enterprise Client Leader Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für Risiko-, Vorsorge- und Gesundheitslösungen, hat eine Erweiterung seines Enterprise Client Geschäfts angekündigt. Zum 1. Juli 2022 wird Marc Oliver Heine neuer Enterprise Client Leader und kehrt nach vier Jahren bei Lurse zurück zu Aon. Er wird Teil des Teams der weltweiten Enterprise Client Group.

In früheren Positionen war Marc Oliver Heine als Partner bei KPMG tätig und leitete das deutsche Rentenberatungsgeschäft. Im Laufe seiner Karriere hat er multinationale Unternehmen bei ihren Personalmaßnahmen beraten, mit Schwerpunkt auf finanziellem Risikomanagement, der Konzeption und Harmonisierung von Pensionsplänen und M&A-Transaktionen von Unternehmen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat er sich in der deutschen Branche einen Namen gemacht und gilt als Experte für strategische Beratung großer multinationaler Unternehmen und Konzerne.

Marc Oliver Heine hat an der Universität Kassel Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre studiert. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und gehört seit mehr als 10 Jahren zur Jury des portfolio institutionell Awards.

"Mit der Enterprise Client Group bieten wir unseren Kunden einen Beratungsansatz mit einem zentralen Ansprechpartner, welcher sich aus dem gesamten Spektrum unseres Aon Dienstleistungsportfolios bedient. Dazu gehören Lösungen aus dem klassischen Risk Management, der betrieblichen Altersversorgung bis hin zu umfangreichen HR-Dienstleistungen. Umso wichtiger ist es, mit Marc Oliver einen absoluten Profi aus dem Beratungsgeschäft gewonnen zu haben", kommentiert Kai Büchter, CEO Aon D-A-CH. "Ich bin hocherfreut, Marc Oliver wieder an Bord zu haben." Aon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Mitarbeitervergütung und Gesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. Weitere Informationen über Aon finden Sie unter www.aon.de. Kontakt

Aon Holding Deutschland GmbH

Viola Mueller-Thuns

Caffamacherreihe 16

20355 Hamburg

+49 208 7006-2620

pressegermany@aon.com

