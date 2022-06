Startseite Diamantenschleifer ist jetzt auch Weltrekordhalter Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 09:02. Am 28. Mai 2022 fand der 3. internationale Speaker-SLAM statt. Ähnliche Formate fanden bereits in New York, Wien oder Düsseldorf statt. Teilnehmer:innen aus 19 Nationen nahmen dabei auf 2 Bühnen teil. 240 Sekunden Schweiß und Adrenalin. Rigoros. Keine Sekunde länger. Ansonsten wurde man abgewürgt. Eine starke Konkurrenz gab es während des gesamten Wettstreits. Unter anderem dabei waren ein 3-facher deutscher Meister im Rudern, eine Mannschafts-Weltmeistern im Spinning, eine deutsche Meisterin im Badminton und sogar eine ehemalige Profiboxerin. Nicht jeder, der teilnehmen wollte, konnte mitmachen. Es musste sogar eine Vorauswahl getroffen werden, bis schlussendlich die Finalisten für den Speaker-SLAM feststanden. Das Publikum in den Scherer-Studios und auch per LIVE-Stream über YouTube waren nur noch begeistert und jubelten jedem der Teilnehmer:innen zu. Und es wurde tatsächlich geschafft. Um 23.35 Uhr stand fest. Ein neuer Weltrekord wurde erreicht. Überglücklich vernahm jede:r die Nachricht und danach wurde ausgiebig gefeiert. Einer der neuen Weltrekordhalter ist Michael Pech, Experte für Führungsnachwuchskräfte. Aus eigener Erfahrung weiß er sehr genau, was es bedeutet unvorbereitet und ohne das notwendige Wissen in eine neue Führungsrolle zu starten. Michael Pech begleitet Neustarter:innen in die Führungsrolle. Er unterstützt sie authentisch und entschlossen ihre neue Rolle zu übernehmen und dabei jederzeit souverän zu wirken. Der besondere Schwerpunkt seiner Arbeit liegt darin, die individuelle Persönlichkeit des Führungsnachwuchses stets in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen, um damit gemäß den eigenen Bedürfnissen und Werten als Mensch Menschen erfolgsbringend zu führen. Der Abdruck ist honorarfrei. Fotorechte liegen bei Dominik Pfau. Für Fragen rund um den Weltrekord stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Herzliche Grüße Michael Pech Diamantenschleifer. Ich veredle Führungs-Rookies. Leidenschaftliche, navigierende sowie empathische Begleitung für neue oder angehende Führungskräfte. Stets im Fokus steht die individuelle Persönlichkeit sowie die beruflichen Rahmenbedingungen zur Erfüllung souveräner und leichter Führung. Kontakt

