Startseite Scribble Videos für Medical Marketing Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 06:02. Komplexe Zusammenhänge verständlich erklären Hamburg im Mai 2022 - Scribble Video zählt zu den führenden Anbietern im Video-Marketing für Unternehmen und Institutionen aus dem Gesundheits-, Medizin- und Pharmabereich. Erklärfilme von Scribble Video erklären verständlich komplexe Zusammenhänge. Das Team von Scribble Video verpackt komplexe Botschaft in Bilder, die dabei leicht verständlich sind und lange in Erinnerung bleiben. Komplizierte Zusammenhänge spannend auf den Punkt gebracht und kombiniert mit merkfähigen Illustrationen im Bewegtbild Format. Mehr über Erklärvideos von Scribble Video zu medizinischen Produkten und pharmazeutischen Themen jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical Kreative Videolösungen von Scribble Video vermitteln Informationen schnell und effizient. Sie werden im Gehirn schneller verarbeitet und stärker im Gedächtnis verankert. Mit den Erklärvideos von Scribble Video stehen vielfältige digitale Möglichkeiten und Plattformen offen. Die Reichweite wird sowohl durch die Implementierung auf der Homepage, als auch über medizinische Social Networks geschaffen. Die gut gemachten Erklärfilme sorgen für mehr Aufmerksamkeit auf Fachmessen oder medizinischen Kongressen. Mehr dazu hier erfahren: https://www.scribble-video.de/medical Die Vorteile der Erklärfilme von Scribble Video liegen auf der Hand: kurze, effektive Erklärvideos können über digitale Kanäle abgerufen werden und bieten schnell und unkompliziert die gesuchten Informationen, die jeweils genau auf das Zielpublikum abgestimmt sind.

"Unsere langjährige Erfahrung ist ein Vorteil. Unserer Kunden werden sichtbarer im Internet, denn die Erklärfilme erhöhen die Chance, bei Google auf der ersten Seite zu landen", äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema. Mit dem Angebot "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" verbindet Scribble Video handwerkliche Präzision und Kreativität mit termingerechter Ausführung. Scribble Video konzipiert, illustriert, animiert, untertitelt und produziert in leichter Sprache mit professionellen Sprechern. Am Hauptsitz in Hamburg werden permanent neue Marketing-Strategien entwickelt. Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

