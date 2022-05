Startseite Gold steht immer im Anlegerinteresse Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-05-29 19:02. Das wertvolle Gold stand schon immer besonders im Blickpunkt, viele Mythen und Märchen spiegeln dies wider. Ob im Mythos vom König Midas, bei dem alles was er anfasste, zu Gold wurde oder beim Schatz der Nibelungen und in vielen Märchen der Gebrüder Grimm spielt Gold eine Hauptrolle. Im wirklichen Leben gibt es viel Interessantes aus den Zeiten, als sich viele angetrieben von einem Goldrausch aufmachten, um ihr Glück zu suchen. Heute gehören Goldinvestments zu einem gewissen Anteil in das Portfolio eines Anlegers. Denn es sollte nie alles auf eine Karte gesetzt werden, sondern Diversifizierung ist das Schlagwort. Im Goldmineninvestment sind Royalty-Unternehmen eine Besonderheit. Royalty-Gesellschaften sichern sich bei Minenbetreibern durch Vereinbarungen Lizenzabgaben auf den Minen-Output. Dies sind die sogenannten Royalties. Dafür investieren sie in den Auf- oder Ausbau der Produktion der Minenbetreiber. Nicht immer sind dabei die ausgehandelten Lizenzen vom Goldpreis abhängig. Oft werden sie unabhängig von Produktions- und Erschließungskosten gezahlt. Das Bergbaurisiko liegt bei den Minenbetreibern. Und weil eine Royalty-Gesellschaft das Risiko verteilt auf mehrere Projekte, die sich zudem in allen Phasen eines Minenlebens befinden können, ist eine Risikostreuung gegeben. Als Beispiel für eine Royalty-Gesellschaft dient etwa Gold Royalty - https://www.youtube.com/watch?v=oefaJQgyWpk -. Das Unternehmen besitzt mehr als 190 Lizenzgebühren in ausgewählten bergbaufreundlichen Regionen in den USA. Die letzten sechs Monate brachten Gold Royalty Rekordumsätze ein. Wenngleich auch kein Royalty-Unternehmen, sondern ein klassisches Goldunternehmen, trotzdem genauso von Interesse, ist Osisko Development - https://www.youtube.com/watch?v=Ic7H6U--mi8 -. Hochwertige Goldprojekt in Mexiko und Kanada verfolgt die Gesellschaft. Das Flaggschiffprojekt Cariboo in British Columbia brachte bereits hervorragende Goldgehalt (teilweise bis zu 200 Gramm Gold je Tonne Gestein). Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

