Startseite L-Capital - Kapital ab € 5 Mio bis € 100 Mio in 6 - 12 Monaten Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-05-29 10:22. Um größere Kapitalmengen einzusammeln, ist es sinnvoll eine Aktiengesellschaft zu gründen. In Deutschland ist die Gründung einer AG, der Unterhalt und der Börsengang ausgesprochen zeitaufwendig, teuer und bürokratiebelastet. Dazu kommt eine latente Abneigung der Bevölkerung gegen einen Aktienerwerb. Die Alternativen dazu sind die USA (INC) und Großbritannien (PLC). Der Unterschied zur klassischen Kreditfinanzierung • Keine fixe Rückzahlung des Kapitals notwendig • Keine Zinszahlungen notwendig. Aktionäre bekommen Gewinnbeteiligung (Dividende) • Keine Bonitätsprüfung • Kein Schufaeintrag • Kein Eigenkapital notwendig • Keine Haftung - auch keine Durchgriffshaftung Es gibt drei Parteien bei der Finanzierung mit einer AG 1. DIE PROJEKTGESELLSCHAFT

Die Gesellschaft ist für die Umsetzung eines Projekts, wie Immobilienentwicklung, Bauträger, Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen, Firmenexpansion etc. verantwortlich. Sie erwirtschaftet den Gewinn, der dann mit den Aktionären, vertreten durch die Aktiengesellschaft, geteilt wird. In welcher Höhe, ist abhängig von frei verhandelbaren Verträgen. 2. DIE AKTIENGESELLSCHAFT

(US-INCORPORATED oder GB-PUBLIC LIMITED COMPANY)

Sie sammelt Kapital von Aktionären ein und stellt dieses der Projektgesellschaft zu Verfügung. Im Gegenzug wird sie Mitinhaber der Projektgesellschaft und erhält einen Gewinnanteil. 3. DER AKTIONÄR

Er kauft die Aktien der Gesellschaft und erhält dafür eine jährliche Rendite in Form von Dividenden. Wie diese Art der Finanzierung funktioniert, erfahren Sie hier: https://l-capital.uk/aktiengesellschaft/

Beratung: https://l-capital.uk/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk L-Capital ist eine Consulting Company mit den Schwerpunkten Unternehmensfinanzierungen, Prozessfinanzierung, Vorratsgesellschaften und Marketing. Das Londoner Unternehmen übernimmt die komplette Kapitaleinwerbung oder bringt Unternehmer und Anleger zusammen. Es werden 3 Wege der Kapitalbeschaffung angeboten: 1. PAKET CAPITAL SEEKERS

L-Capital & Partner bietet den direkten Zugang zu einem der hochkarätigsten Investorennetzwerke der Welt mit den kompletten Kontaktdaten und Investitionsschwerpunkten von 208.784 Investoren. 2. PAKET MEETING - ab 1 Mio bis 5 Mio

L-Capital & Partner arrangiert für Unternehmer ein oder mehrere Treffen mit handverlesenen Investoren, die genau zum Finanzierungsprojekt passen. 3. PAKET CONTRACT - ab 1 Mio nach oben offen

