Startseite Speisekarten erstellen: Neue Ideen im Trend der Zeit Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-05-28 13:31. Seit über 120 Jahren stellt man in der Reischl Speisekartenmanufaktur Speisekarten her. Innovative Ideen begegnen dort alter Tradition. Wenn es um Speisekarten geht, bezeichnet man sich in der Reischl Speisekarten Manufaktur mit Fug und Recht als erster Ansprechpartner. 120 Jahre Erfahrung schlagen sich in hochwertigen, innovativen Produkten nieder. Zahlreiche Hotelgruppen und namhafte Betriebe in ganz Europa zählen zum langjährigen Kundenstamm des Unternehmens aus Österreich. Das Geheimnis des Erfolges? Die ausschließlich handgemachten Speisekarten für die Gastronomie und Hotellerie erfüllen höchste Qualitätsansprüche - und das zu einem fairen Preis. Hochwertige Materialien werden zu innovativen Produkten verarbeitet, die nicht nur das Getränke- und Speisensortiment eines Hauses präsentieren, sondern zur Visitenkarte eines gastronomischen Unternehmens werden. Der Slogan "Speisekarten, Getränkekarten und Weinkarten nach Maß und Geschmack" ziert nicht umsonst die Website der Reischl Speisekartenmanufaktur. "Die Speisekarte ist die persönliche Unterschrift des Gastgebers", so eine Überschrift auf der Website des Speisekartenherstellers. Wo man recht hat, hat man recht. Die Zeiten, in denen man mit lieblos laminierten Menükarten seine Gäste empfing, dauerten zum Glück nicht lange an und sind außerdem vorbei. Was in der gehobenen Gastronomie immer schon zur Grundausstattung gehörte, setzt sich nun in der gesamten Bandbreite von Restaurants und Gaststätten durch: Wohl überlegte und liebevoll gestaltete Speise- und Getränkekarten, die dem Gast vermitteln, dass er nicht nur willkommen, sondern auch hochgeschätzt ist. Wer das erreichen möchte, lässt bei Reischl seine Speisekarten erstellen . Das österreichische Unternehmen bietet beste Qualität und Verlässlichkeit und beliefert zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa. Das gesamte Sortiment sowie Kontaktdaten und Bestellmöglichkeiten können auf der Website eingesehen werden: www.speisekarten.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reischl+Sohn GmbH

Herr Roman Breitenfelner

Dichtled 1a

5112 Lamprechtshausen

Österreich fon ..: +43 (0)6274-7331-5

fax ..: +43 (0)6274 75616

web ..: http://reischl.at/

