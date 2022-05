Startseite Sommerzeit: Die perfekte Veranstaltung planen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-05-28 11:30. Der Sommer ist DIE Zeit für Events unter freiem Himmel. Was es für die perfekte Veranstaltung zu beachten gilt, verrät der Experte. Vor allem im Sommer laden die warmen Temperaturen und lauen Nächte dazu ein, Veranstaltungen im Freien zu planen. Großveranstaltungen auf Wiesen und Parkflächen sind heiß begehrt, die Menschen zieht es nach draußen und die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Veranstaltungen im Freien auch verlässlicher stattfinden können. Findet man den optimalen Ort im Freien, so gilt es, alle anderen organisatorischen Aufgaben bestens zu regeln, damit das Fest ein voller Erfolg wird. Die Bereitstellung von Getränken und Speisen wie auch sanitäre Anlagen und die Stromversorgung müssen bestens geplant werden, weiß man beim Spezialisten für Bühnenanhänger Vermietung . Das Unternehmen eventtrailer.eu ist seit vielen Jahren direkt am Puls, wenn es um Outdoor Veranstaltungen geht. Man hat sich auf den Verkauf und die Vermietung von "Eventtrailern" spezialisiert und berät Kunden und Kundinnen aus ganz Europa. Immerhin ist eine Veranstaltung ohne Show oder Musik kaum vorstellbar - und das ist genau der Punkt, an dem die Produkte des Experten aus Österreich zum Einsatz kommen. Im Sortiment findet man Basismodelle, die über eine Grundausstattung für kleinere Partys verfügen. Diese beinhaltet Licht- und Tonanlage, Mikrofonsystem, Wandschrank, Stromverteiler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Beleuchtung und Fullbranding. Nachdem ein Eventtrailer auch auftragsbezogen gefertigt werden kann, sind auch Sonderwünsche und Anfertigungen für größere Vorhaben möglich, von der Infrarot-Heizung über eine DJ-Area bis hin zu TV-Systemen. Die wichtigsten Eckpunkte für die gelungene Veranstaltung also noch einmal auf einen Blick:

• Flächen anmieten und Bedingungen bestens abklären

• Speise- und Getränkeversorgung klären

• Stromversorgung sicherstellen (Kühlung!)

• Sanitäranlagen anmieten (Man achte auf aktuell gültige Hygienevorschriften!)

• Musik und Unterhaltungsprogramm planen

• Eventtrailer anmieten

