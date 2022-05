Startseite Narko Swiss - Angebot der mobilen Narkose Pressetext verfasst von seo-torero am Fr, 2022-05-27 23:02. Narko Swiss hat sich zum Ziel gesetzt, Ärzten und Patienten zu helfen, wenn sie Hilfe bei Narkosen brauchen. Vor langer Zeit wurde die Anästhesie nur in den Spitälern durchgeführt. Mit Narko Swiss steht das ultrakompakte Anästhesiesystem von Dr. Sergiu Bianu zur Verfügung. Damit ist es möglich, die Praxis des Arztes in ein chirurgisches Zentrum zu verwandeln. Narko Swiss stellt sicher, dass das notwendige Personal und die Ausrüstung beim Arzt vorhanden sind, damit jeder Eingriff problemlos durchgeführt werden kann. Die Patienten können sicher sein, dass alle modernen mobilen Geräte eingesetzt werden, ohne dass ein Operationssaal erforderlich ist. Dies gilt auch für die Vollnarkose bei verschiedenen zahnärztlichen Eingriffen in Kliniken und Praxen. Die gesamte Infrastruktur wird vom Team organisiert, und alles entspricht den Sicherheitsstandards und SGAR-Richtlinien. Die mobile Ausrüstung enthält alles, was in einem modernen Operationssaal benötigt wird. Die Geräte werden regelmäßig überprüft und in gleichen Abständen gewartet, damit es bei Operationen nicht zu Störungen kommt. Bei regelmässigen Operationen stehen sie auch mit einer permanenten Narkoseeinrichtung zur Verfügung. Narko Swiss unterstützt auch Kliniken und Spitäler. Wenn ein Anästhesist benötigt wird, um eine Lücke im Dienstplan zu füllen, kann man sich an Narko Swiss wenden. Auch wenn jemand in der Klinik oder im Spital plötzlich erkrankt und Unterstützung benötigt wird, kann Narko Swiss eine gute Hilfe sein. Sie sind sehr flexibel und können sich leicht in eine völlig neue Umgebung einarbeiten. Mehr Informationen finden Sie unter: https://narkoswiss.ch/ Über Narko Swiss: Dr. Sergiu Bianu hat sich zum Ziel gesetzt, Dienstleistungen in der Anästhesiologie anzubieten, insbesondere wenn es um ambulante und mobile Anästhesie sowie Schmerztherapie geht. Dies gilt vor allem für alle niedergelassenen Ärzte, die über einen eigenen Eingriffs- oder Operationssaal verfügen. Pressekontakt: NarkoSwiss

