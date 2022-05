Startseite Professionelle Fliegengitter für alle Einbausituationen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-05-26 15:47. Insektenschutz Klumpp ist seit vielen Jahren schon professioneller Hersteller von Fliegenschutzgittern, Pollenschutzlösungen und Lichtschachtabdeckungen. Eine persönliche Beratung Vorort, das Aufmaß, die individuelle Fertigung und die Montage sowie die Einweisung zeichnen Insektenschutz Klumpp seit Jahren aus.

Über die verschiedenen Einbaumöglichkeiten soll nachfolgende Auflistung einen Überblick verschaffen:

Fenster

Der Spannrahmen.

Über 100 verschiedene Einbauvarianten machen Spannrahmen von Insektenschutz Klumpp zum individuell einsetzbaren Insektenschutz für: Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, Verbundfenster wie Holz-Alu oder Kunststoff-Alu, Fenster mit Rollladen, Klappladen, Jalousette oder Einbruchgitter, eng anliegende Vorbau-Rollläden, Halbflächenversetzte Kunststofffenster mit Softlinekontur.

Die Befestigung des Spannrahmens am Fenster ist ohne Bohren über Einhängewinkel aus Edelstahl möglich.

Der Spannrahmen lässt sich bequem und sicher einbauen. Durch die Federung hat er eine hohe Ausfallsicherheit.

Die rundumlaufenden Bürsten zwischen Fenster und Insektenschutz ermöglichen eine Insekten sichere Abdichtung mit Entwässerungsfunktion.

Durch das attraktive, zeitlose Design fügt sich der Spannrahmen harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses ein.

Mit dem neuen Gewebe wird er zum nahezu unsichtbaren Fliegengitter - bei deutlich höherem Licht- und Luftdurchlass, als mit einem Standardgewebe.

Gewebe für Fenster mit Spannrahmen: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe, Polltecgewebe, Polyestergewebe, E-Smogschutzgewebe Drehrahmen

Wenn Sie Ihre Fenster häufig öffnen und schließen, beispielsweise um die Blumen zu gießen, sind Drehrahmen als Insektenschutz die ideale Wahl. Er kann einfach geöffnet werden, entweder nach innen oder nach außen.

Drehrahmen lassen sich auch bei engen Platzverhältnissen einsetzen. Sie sind langlebig und einfach zu bedienen.

Drehrahmen von Insektenschutz Klumpp eignen sich als flexibler Insektenschutz, für praktisch jeden Fenstertyp in Design, Funktion und Qualität. Formschöne, platzsparende Profile sind genauso wertvoll, wie eine verdeckt angebrachte Magnetband-Verschlussleiste.

Mit dem neuen Transpatec-Gewebe wird Ihr Drehrahmen zum praktisch unsichtbaren Fliegengitter, bei deutlich höherem Licht- und Luftdurchlass als mit einem Standardgewebe.

Der Drehrahmen wird nach Maß gefertigt, ist witterungsbeständig und robust.

Gewebe für Fenster mit Drehrahmen: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe, Polltecgewebe, Polyestergewebe, E-Smogschutzgewebe Rollo

Insektenschutz genau dann, wenn er benötigt wird. Das bieten Ihnen Rollos für Fenster. Sie sind flexibel in der Anwendung und innovativ in der Technik und setzen mit Ihrem modernen Design einen eigenständigen optischen Akzent.

Rollos von Insektenschutz Klumpp werden nach Maß gefertigt und sind auch die perfekte Insektenschutz-Lösung für Dachflächenfenster.

Gewebe für Fensterrollo: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Sonnenschutzgewebe

Dachfenster

Rollo

Als Insektenschutz für Dachflächenfenster gibt es keine flexiblere Lösung als Rollos von Insektenschutz Klumpp. Sie werden nach Maß gefertigt und innen am Fenster angebracht. So ermöglichen sie das einfache und sichere Öffnen und Schließen des Insektenschutzes und des Fensters.

Zur Reinigung des Dachfensters von außen wird das Rollo einfach mit wenigen Handgriffen ausgehängt. Das Fenster kann dann problemlos durchgeschwenkt werden.

Gewebe für Dachfenster-Rollo: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Sonnenschutzgewebe Schieberahmen

Insektenschutz Klumpp hat auch für besondere Wünsche spezielle Produkte im Programm, zum Beispiel den robusten Schieberahmen.

So kann sogar das Pollenschutzgewebe im Dachbereich eingesetzt werden. Damit nicht nur Insekten, sondern auch Pollen draußen bleiben.

Gewebe für Fenster mit Schieberahmen: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe, Polltecgewebe, Türen

Gerade an Terrassentüren oder Balkontüren ist ein wirksamer Insektenschutz unverzichtbar. Schließlich wollen Sie frische Luft und das Sonnenlicht genießen und keine lästigen Insekten im Haus haben.

Wie auch beim Insektenschutz für Fenster hat Insektenschutz Klumpp für jede Anwendung und Einbausituation das optimale Insektenschutzgitter nach Maß für Ihre Türen. Alle Fliegengitter für Türen bieten eine einfache Montage und kinderleichte Bedienung, ein zeitlos schönes Design sowie höchste Präzision und Langlebigkeit.

Drehrahmen

Balkon- und Terrassentüren werden häufig genutzt und benötigen einen wirkungsvollen, robusten und langlebigen Insektenschutz. Drehrahmen sind nicht nur äußerst robust, sondern machen auch optisch eine gute Figur und sie eignen sich als flexibler und hochwertiger Insektenschutz für praktisch jede Tür.

Sie lassen sich einfach bedienen und toppen durch ergonomische Designgriffe.

Die formschönen und platzsparenden Profile haben eine geringe Einbautiefe.

Eine Magnetband-Verschlussleiste ist verdeckt angebracht.

Ein Multifunktionskanal für Bürstendichtungen sorgt selbst bei unebenem Boden für eine sichere Abdichtung gegen Krabbeltiere.

Ein optionaler Türschließer mit Gasdruckzylinder befindet sich im Rahmenprofil.

Auch an Ihre Lieblinge haben wir gedacht, unsere maßgefertigten Türen lassen sich mit Katzen- oder Hundeklappen und kratzfestem Katzengewebe aus Polyester ausstatten.

Gewebe für Türen mit Drehrahmen: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe, Polyestergewebe, E-Smogschutzgewebe Pendeltür

Maßgefertigte Pendeltüren öffnen sanft in beide Richtungen (auch wenn gerade keine Hand frei ist) und schließen selbsttätig und leise.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, gerade mit Kindern.

Bequemer geht´s nicht.

Gewebe für Pendeltüren: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Polyestergewebe Schiebeanlage

Schiebeanlagen sind stabil und werden hauptsächlich bei großen Öffnungen verwendet, z. B. bei Hebe-Schiebetüren, Stulp-Türen, Wintergärten oder Balkon- und Terrassenöffnungen. Sie ermöglichen eine große, zusammenhängende Gewebefläche mit freier Sicht nach draußen.

Durch eine geringe Einbautiefe sind Schiebeanlagen variabel einsetzbar.

Sogar eine Schiebeanlage mit mehreren Flügeln lässt sich durch seitliches Verschieben der Elemente realisieren.

Für Schiebetüren gibt es Optionale, durchgehende Griffleisten zur bequemen Bedienung über die gesamte Höhe, auch für Kinder. Eine Optionale Fuß Mulde gewährt Ihnen eine sichere Anwendung auch ohne freie Hand. Quer-Sprossen dienen als Durchlaufschutz. Alle Türen erhalten Sie bei uns nach Maß.

Gewebe für Schiebeanlagen: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe, Polltecgewebe, Polyestergewebe, E-Smogschutzgewebe Rollo

Das Rollo ist, wie schon bei Insektenschutz-Rollos für Fenster, nach Maß gefertigt und immer dann für Sie da, wenn Sie es brauchen. Manuelle, elektrische und quer verschiebbare Varianten sorgen für maximale Auswahl nach Ihrem Geschmack und Anwendungsfall. Um dauerhaft reibungslos zu funktionieren, benötigen Quer-Rollos konstruktionsbedingt eine exaktere und schonendere Bedienung als andere Insektenschutz-Produkte.

Beim quer verschiebbaren Rollo wird nur ein minimaler Platz benötigt, ohne Schwenkbereich vor der Tür.

Gewebe für Türen mit Rollo: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Feinmasch-Transpatecgewebe Elektrorollo

Bei Nichtgebrauch verschwindet das nach Maß gefertigte Elektrorollo von Insektenschutz Klumpp, ebenso wie das manuell bedienbare Rollo, im Kasten.

Es hat noch weitere Vorteile: Mit funkgesteuertem Schnelllauf-Motor und Anschlussoptionen können Sie es bequem per Wandbedienung oder Funkhandsender steuern. Das Elektrorollo lässt sich auch an Haussteuerungen (EIB, LON), Bewegungsmelder oder Windwächter anschließen.

Das Elektrorollo ist mit einem Schnelllauf-Motor mit materialschonendem Soft-Anlauf und Soft-Bremse ausgestattet.

Sie haben die freie Wahl zwischen:

- Bedien-Sendern in Weiß mit Wandmontagehalterung,

- in Schwarz mit Gummierung oder als

- Mehrkanal-Funkhandsender zur Steuerung mehrerer Rollos.

Insektenschutz Klumpp als Fachhändler berät Sie gerne zum optimalen Insektenschutz-Elektrorollo als funkgesteuertes Fliegengitter für Ihre Türen.

Gewebe für Elektrorollo: Fiberglasgewebe, Transpatecgewebe, Plissee

Das Insektenschutz-Plissee erinnert mit seiner außergewöhnlichen Optik an Sonnenschutz-Plissees. Das Plissee ist maßgefertigt, schwellenfrei, kinderleicht zu bedienen und sehr witterungsbeständig.

Bei Nichtgebrauch verschwindet es platzsparend im Kasten.

