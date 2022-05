Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Surfermord in Neuharlingersiel" von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Ein ermordeter Surfer, der jede freie Minute auf dem Wasser verbrachte! Wurde dem Immobiliengutachter seine Vorliebe für das schöne Geschlecht zum Verhängnis?

Im neuen spannenden Ostfrieslandkrimi "Surfermord in Neuharlingersiel" erwarten die Ermittler einige Überraschungen - wer erdrosselte Theo Thönes? An Motiven und Verdächtigen scheint es nicht zu mangeln ...

Zum Inhalt von "Surfermord in Harlingersiel":

Als Theo Thönes in seinem Camper erdrosselt aufgefunden wird, ist er schon etwa eine Woche tot. Wer hat den Kitesurfer, der im Sommer jede freie Minute auf dem Wasser verbrachte, auf dem Gewissen?

Die heißeste Spur scheint der Beruf des Opfers zu sein, denn als Immobiliengutachter hatte sich Theo Thönes nicht nur Freunde gemacht. Einige Betroffene sahen durch das Urteil des Sachverständigen gar ihre Existenz vernichtet. Allerdings war Theo auch dem schönen Geschlecht nicht abgeneigt. Steht seine geheimnisvolle Internetbekanntschaft ›Isi‹ im Zusammenhang mit der Tat? Oder ist der Streit mit einem anderen Surfer nach einem gefährlichen Unfall auf dem Wasser eskaliert? Und woher stammt das Millionenvermögen des Mordopfers?

Klar ist, dass es in diesem Fall an Motiven und Verdächtigen keineswegs mangelt. Doch die Ermittler von der Kripo Wittmund ahnen nicht, welche Überraschungen und Wendungen noch auf sie warten …

Nach den erfolgreichen vierzehn Vorgängerbänden der Ostfriesland Krimireihe von Rolf Uliczka ist jetzt "Surfermord in Neuharlingersiel" (ISBN 978-3-96586-594-5) als fünfzehnter Band im Klarant Verlag erschienen. Der Roman kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

"Surfermord in Neuharlingersiel" ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zum Ostfrieslandkrimi erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0B1YLLZV6 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/surfermord-in-neuharlingersiel-ost... .

In der Reihe "Die Kommissare Bert Linnig und Nina Jürgens ermitteln" sind erschienen:

1. Hafenmord in Carolinensiel

2. Serienmord in Neuharlingersiel

3. Bauernmord in Bensersiel

4. Wattmord in Carolinensiel

5. Sektenmord in Neuharlingersiel

6. Campermord in Bensersiel

7. Kluntjesmord in Carolinensiel

8. Strandmord in Neuharlingersiel

9. Skippermord in Bensersiel

10. Küstenmord in Harlesiel

11. Fetenmord in Neuharlingersiel

12. Deichbrückenmord in Bensersiel

13. Utkiekermord auf Spiekeroog

14. Wattführermord in Harlesiel

15. Surfermord in Neuharlingersiel

Alle Ostfrieslandkrimis von Rolf Uliczka können unabhängig voneinander gelesen werden.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.



