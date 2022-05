Startseite Otosan® Ohrentropfen bei Gehörgangs- und Ohrenschmerzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-05-25 13:45. Ohrentropfen. Ein natürlich wirksames Medizinprodukt von Otosan® bei Gehörgangs- und Ohrenschmerzen Unsere Ohren, ein hochkomplexes Wunderwerk der Natur. Mit diesem hochsensiblen Sinnesorgan können wir nicht nur Geräusche wahrnehmen, sondern auch unser Gleichgewichtsorgan wird über das Innenohr gesteuert und ist von zentraler Rolle in unserem Körper. Auch der als oftmals unangenehm angesehene Ohrenschmalz hat wichtige Funktionen. Er verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Fremdkörpern und fettet gleichzeitig die Haut des Gehörgangs. Trotzdem muss der Ohrenschmalz regelmässig entfernt oder zumindest reduziert werden. Dabei greift die Mehrheit der Bevölkerung leider immer noch zu Wattestäbchen. Diese bergen nicht nur ein erhöhtes Verletzungsrisiko, sondern können auch dazu führen, dass der Ohrenschmalz nicht richtig herausbefördert und nach innen gedrückt wird. Somit kann ein Ohrenpfropf entstehen, der das Hörvermögen beeinträchtigen kann. Ohrentropfen

Otosan® Ohrentropfen ist ein reines Bio-Naturprodukt (https://www.ohrentropfen.info/) ohne Farbstoffe zur unterstützenden Behandlung bei Gehörgangs- und Ohrenschmerzen. Die Zusammensetzung von ätherischen Ölen, Propolis und schwarzer Johannisbeere beruhigt und pflegt den Gehörgang und unterstützt auch die Reinigung des Ohrkanals, indem sie das Ohrenschmalz aufweichen und dessen Entfernung erleichtern. Zusätzlich schützen und stärken die Abwehrkräfte ohne die Haut austrocknen zu lassen. Anwendung

Zur Anwendung neigt man den Kopf zur Seite und gibt 4-5 Tropfen in die Ohrmuschel. Danach sollte man den Kopf weiterhin geneigt halten um die Tropfen einige Minuten einwirken lassen zu können. Wenn die Ohrentropfen hauptsächlich zur Vorbeugung von Ohrenschmalz benutzt werden, reicht einmaliges Anwenden pro Woche. Im Falle von übermäßigem Ohrenschmalz, Entzündungen oder Hautirritationen sollten die Tropfen zwei bis vier Mal täglich über drei Tage angewendet werden. Sie können ebenfalls von Hörgerätträgern verwendet werden und sind dermatologisch getestet und als besonders verträglich eingestuft worden.

Die Otosan® Ohrentropfen sind in praktischen 10 ml-Fläschchen erhältlich.

Otosan® Ohrentropfen sind ein Medizinprodukt. Functional Cosmetics Company AG ist im Bereich Gesundheit, Medizin- und Kosmetikprodukte in den Themen Hyperhidrose, HNO und Onkologie spezialisiert. Die Functional Cosmetics Company AG hat Eigenmarken wie SweatStop und vertritt diverse Hersteller wie Otosan, Everdry, AgainLife,... exklusiv. Der Vertrieb erfolgt direkt über Online-Shops, Apotheken oder Partner weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel. Das Versandlager für EU Kunden befindet sich in Lörrach, Deutschland. Kontakt

Functional Cosmetics Company AG

Menzi Stefan

Nauenstrasse 67

4052 Basel

0041 61 262 1000

0041613038009

s.menzi@sweat-stop.com

https://www.ohrentropfen.info/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten