Startseite NEU! beyondRED PRO - Das revolutionäre Lasertherapie-Gerät von BIOLITEC für Muskelregeneration und Schmerzreduktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-05-25 13:31. Neue portable Lasertherapie auf IR-A LED-Wellen-Basis - Ideal für Sportler, Mediziner und medizinische Betreuer - Mobile Anwendungsmöglichkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Regeneration von Muskeln und Gewebe Das neue und hochwirksame Lasertherapie-Gerät beyondRED PRO - High Energy LED der BIOLITEC Vista GmbH unter dem neuen Geschäftsführer Oliver Venten findet als zugelassenes Medizinprodukt ein breites Einsatzgebiet und eignet sich ideal für Sportler, Physiotherapeuten und Ärzte. Die IR-A-Lasertherapie ermöglicht eine nicht-invasive Behandlung von Sport- und Muskelverletzungen, Schmerzen und Hauterkrankungen. Mit seinen 356 Gramm Gewicht und lediglich 26 Zentimeter Länge ist beyondRED PRO nicht nur kompakt und einfach in der Anwendung, sondern auch leicht und mobil. So kann es bequem zum jeweiligen Einsatzort - ob Fitnessstudio oder Praxis - transportiert werden. Um sich oder dem Patienten schnell spürbare Linderung und eine individuelle Behandlung zu verschaffen, verfügt beyondRED PRO über fünf Leistungsstufen. Dabei kommt ein doppelwelliges Infrarotlicht zum Einsatz, das selbst tiefliegende Faszien erreicht und die Abbauprozesse des Stoffwechsels für eine aktivere Regeneration beschleunigt. So werden nicht nur chronische und temporäre Schmerzen gelindert, sondern auch Entzündungen an Sehnen, Muskeln, Knochen, Knorpeln, sowie Prellungen, Blutergüsse und Zerrungen reduziert. Muskuläre Blockaden werden gelöst und die Regenerationsdauer verkürzt. Nicht nur in der Sport- und Schmerzmedizin trägt beyondRED PRO dank seiner entzündungshemmenden und abschwellenden Wirkung zur Besserung bei. Auch bei Hauterkrankungen kann die Behandlung mittels IR-A-LED-Wellen Beschwerden mildern. Da das doppelwellige Licht bis zu fünf Zentimeter tief wirkt, kann es bei zahlreichen Wunden, Geschwüren, Läsionen und sogar Verbrennungen helfen. Ebenfalls können gängige Beschwerden wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne und Cellulite gemildert werden. Das beyondRED PRO findet seinen Einsatz bei Physiotherapeuten und Sportmedizinern, beim Haus- und Allgemeinarzt, Orthopäden und Internisten. Zudem ist es eine wirkungsvolle Unterstützung für Heilpraktiker, Pflegedienste, Wundmanager und Fitness-Studios. Durch die zusätzliche Homecare-Zulassung ist es auch ohne Fachkenntnisse möglich, das Gerät im Privatgebrauch einzusetzen. Wie klinische Studien zeigen, ist eine Schmerzlinderung bereits innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung spürbar. Mittelfristig kommt es in der Regel innerhalb weniger Stunden oder Tage zur Besserung eines Ödems oder einer Entzündung. Wobei für eine dauerhafte Besserung eine fortlaufende, präventive Behandlung empfohlen wird. Das innovative Lasertherapie-Gerät zur äußeren Anwendung für beispielsweise Physiotherapeuten und Sportmediziner wird von der BIOLITEC Vista GmbH unter dem Markennamen BEYOND RED® vertrieben. BEYOND RED® ist eine Marke des weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmens BIOLITEC®. Die BIOLITEC® gehört zu den Pionieren in der Entwicklung und Herstellung medizinischer Lasersysteme und bietet eine große Bandbreite im Bereich medizinischer minimal-invasiver Lasertherapien. Weitere Informationen unter www.beyond-red.de oder www.biolitec.de. Firmenkontakt

BIOLITEC Vista GmbH

Joern Gleisner

Hardenbergstraße 75

41236 Mönchengladbach

02166-6788310

info@beyond-red.de

https://beyond-red.de/ Pressekontakt

