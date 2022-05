Startseite Der Spielturm Sommer kann kommen! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-05-25 10:55. Spieltürme boomen - und das nicht nur in Deutschland. Bei MONSTERSPASS, dem Spielturm Spezialisten aus Brandenburg, wächst die Fangemeinde europaweit. Wenn Anfragen aus verschiedensten Ländern Europas eintrudeln und die Fangemeinde stetig wächst, hat man im Unternehmen einiges richtig gemacht. Bei MONSTERSPASS aus Brandenburg darf man sich freuen, denn dort ist genau dies der Fall. Die "monstermäßig tollen" Spieltürme zum "Brüllerpreis" erfreuen sich steigender Beliebtheit - und das ist kein Wunder. Wer Spieltürme günstig kaufen möchte, ist bei MONSTERSPASS an der richtigen Adresse, denn hier gibt es die beliebten Kinder Klettertürme bereits ab unter 600 Euro. Wohlgemerkt ein Aktionspreis, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte, wenn man auf der Suche nach einem Spielturm ist. Ein Spielturm im eigenen Garten birgt viele Vorteile: • Sicheres Spielen in der eigenen "Burg"

• Gemeinsames Gestalten des Spielgerätes

• Spiel- und Klettermöglichkeiten abseits von Spielplätzen, vor allem, wenn diese sich weit entfernt vom Wohnort befinden

• Tägliche Abenteuer für die Kleinsten

• Kreative Förderung und Frühförderung Spiel- und Klettertürme motivieren Kinder zum freien Spiel und zu mehr Bewegung, Klettern fördert nicht nur die physische Beweglichkeit, sondern unterstützt auch die Entwicklung sozialer Kompetenzen und die geistige Entwicklung. Man könnte sogar behaupten "Klettern macht schlau" und passionierte Kletterfans werden das sicher unterschreiben. Mehr zu günstigen Spieltürmen und wie viel Spaß man damit haben kann erfahren Fans auf der monstermäßigen Website von MONSTERSPASS: monsterspass.eu . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MONSTERSPASS GmbH

Herr Maximilian Hoffmann

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert. Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms! Pressekontakt: MONSTERSPASS GmbH

Frau Romana Hasenöhrl

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

email : presse@romanahasenoehrl.at

