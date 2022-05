Eigentum schützen mit Objektschutz in Hannover

Baustelle, Privathaus oder technisches Equipment durch Objektschutz in Hannover absichern

HANNOVER. Die beste Art, sich vor einem Wohnungseinbruch zu schützen, ist ihm durch Objektschutz (https://cesiun.de/objektschutz-hannover/) zuvorzukommen. Davon ist Florian Böse von der CESIUN GmbH, dem Fachunternehmen für Objektschutz (https://cesiun.de/2022/01/26/eigentum-schuetzen-mit-objektschutz-in-hann...) in der Region Hannover, überzeugt. Doch wie genau lässt sich ein Einbruch vorbeugen? Der Objektschutz (https://cesiun.de) Experte formuliert einen Grundsatz: "Je länger es dauert, sich Zugang zu einem Gebäude, einer Anlage oder einer Baustelle zu verschaffen, umso unwahrscheinlicher ist ein Einbruch."

Eine detaillierte Sicherheitsanalyse ist die Grundlage für qualifizierten Objektschutz

Wie genau ein solcher baulicher Schutz für das jeweilige Objekt aussehen kann, empfehlen die Mitarbeiter von CESIUN auf Grundlage einer objektbezogenen Sicherheitsanalyse. Dabei nehmen sie den Standort des Gebäudes, die Verkehrsanbindung, die Gestaltung des Außengeländes und die Sicherung von Türen und Fenstern genau in Augenschein. "Zeit ist für Einbrecher ein entscheidender Faktor. Je einfacher und ungestörter sie in ein Gebäude eindringen können, umso wahrscheinlicher ist ein Einbruch", bilanziert Florian Böse. Deshalb sind Baustellen in und um Hannover - gerade in Zeiten von Rohstoff- und Baumaterialknappheit ein beliebtes Ziel. Nach Einschätzung des Objektschützers ist es je nach Lage der Liegenschaft nicht ausreichend, Gebäude oder teure Einrichtung, nur durch Videokameras zu schützen, gerade dann, wenn sich der Fluchtweg leicht antreten lässt. Eine im Bereich Objektschutz qualifizierte Fachkraft, die vor Ort präsent ist, bietet in Kombination mit einem durchdachten Alarmierungs- und Videoüberwachungssystem ein Höchstmaß an Sicherheit.

Wert von Prävention durch Objektschutz ist nicht zu unterschätzen

"Viele Eigentümer unterschätzen zudem, welcher Schaden, nicht nur an Hab und Gut, sondern auch an der Seele durch einen Einbruch entsteht. Wer schon einmal Opfer von Einbruch und Diebstahl geworden ist, lebt mitunter in ständiger Angst in den eigenen vier Wänden. Der Wert der Prävention, für die Fachkräfte im Objektschutz viel leisten können, ist folglich nicht zu unterschätzen", appelliert Florian Böse an Eigentümer.

Die Firma Cesiun ist beim Thema Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Objekt- und Personenschutz wird groß geschrieben. Mit umfangenden Gefahrenanalysen und langjähriger Erfahrung bieten sie einen sicheren Schutz.

Kontakt

CESIUN GmbH

Ferhat Baysar

welfenalle 6

29225 Celle

+49 (0) 5141 59 344 20

Presse@cesiun.de

https://cesiun.de