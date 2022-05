Startseite Qumulo steigert den Kundenerfolg durch die Bereitstellung des branchenweit besten Upgrade-Erlebnisses Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-24 16:17. Qumulo steigert den Kundenerfolg durch die Bereitstellung des branchenweit besten Upgrade-Erlebnisses Erhöhte Kontrolle und Datenverfügbarkeit, kontinuierlicher Betrieb ohne Geschäftsunterbrechung während System-Upgrades München, Deutschland, 24. Mai 2022: Qumulo (https://www.qumulo.com), der führende Anbieter für skalierbare Datenspeicherung und Datenmanagement bei hohen Datenmengen, hat heute einen radikal einfachen Prozess für Qumulo-Kunden angekündigt. Notwendige Technologie-Upgrades können zeit- und kosteneffektiv durchgeführt werden, ohne dabei Geschäftsabläufe zu gefährden. Kunden können ab sofort die Qumulo Core®-Software aktualisieren, ohne dabei den Zugriff auf Daten zu unterbrechen oder die Performance zu beeinträchtigen. Die Neuerungen verbessern das Upgrade-Erlebnis und setzen die Messlatte in der Branche noch höher. Kunden können nun problemlos rollende Upgrades auf Qumulo Core durchführen, ohne die zugrunde liegenden Rechen-, Speicher- oder Netzwerkplattformen offline nehmen zu müssen. Qumulo Core ist ab sofort für Network File Storage (NFS) v3.x verfügbar. Eine Erweiterung auf NFS v4.x ist für den Sommer geplant. Die verbesserten Upgrades ermöglichen einen rollierenden Aktualisierungsprozess innerhalb von Qumulo Core, so dass Knoten-Neustarts ohne Ausfallzeiten des Clusters möglich sind. Stateful Requests können einfach an andere Prozesse auf einem einzelnen Knoten weitergegeben werden, während weitere Prozesse aktualisieren. Vollständige Plattform-Upgrades aktualisieren die zugrunde liegende Komponenten-Firmware sowie die Betriebssysteme, wobei der Administrator die Möglichkeit hat, das Upgrade parallel (bei minimaler Ausfallzeit) oder aber in Form eines rollierenden, nicht unterbrochenen Upgrades (bei dem jeweils ein Knoten offline geht und aktualisiert wird) durchzuführen. Die unterbrechungsfreien, rollierenden Upgrades geben Storage-Administratoren die Freiheit, Aktualisierungen während der normalen Betriebszeiten durchzuführen, anstatt auf Zeitfenster außerhalb der Geschäftszeiten, an Wochenenden oder an Feiertagen ausweichen zu müssen. "Unsere Kunden verlassen sich auf Qumulo, wenn es um Geschwindigkeit, Einfachheit und Wettbewerbsvorteile geht. Mit der Bereitstellung von Upgrades hat Qumulo unser ohnehin schon störungsarmes Aktualisierungs-Erlebnis zu einem der besten Upgrade-Prozesse in unserer Branche ausgebaut", so Ben Gitenstein, Vice President of Product bei Qumulo. "Wir liefern nahtlose und einfache Upgrades, die nur Minuten statt Tagen in Anspruch nehmen und die die Nutzer des Clusters nicht beeinträchtigen." Bisher bestand eine der wesentlichen Herausforderungen bei großen, verteilten Dateiplattformen in der Notwendigkeit, zustandsbehaftete Prozesse und Datenzugriffe während größerer Updates aufrechtzuerhalten. Die Abhilfe war eine geplante Ausfallzeit, die sich auf den Umsatz und die Zufriedenheit der Kunden/Endnutzer auswirkte. Mit dieser Version bietet Qumulo seinen Network File Storage (NFS)-Kunden unterbrechungsfreie, große Updates mit wenigen Klicks. Unterbrechungsfreie Aktualisierungen sorgen dafür, dass Ausfallzeiten grundsätzlich vermieden werden. Jüngsten Berichten zufolge sind über 80 % der weltweiten Daten unstrukturiert, und etwa 90 % dieser Daten wurden in den letzten beiden Jahren erzeugt. Während das Datenvolumen gestiegen ist, hat sich auch der Wert der Daten für die Unternehmen erhöht. Unternehmen entscheiden sich für Qumulo, um den Wert ihrer Daten zu maximieren, und die Verfügbarkeit ist eine entscheidende Komponente dieses Wertes. Unterbrechungsfreie Upgrades für NFSv3 vergrößern den Wettbewerbsvorteil für Qumulo-Kunden und ermöglichen eine vereinfachte, skalierbare Dateispeicherung, die die Kosten für die Datenverwaltung minimiert. Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen Marken und Namen hierin können Marken anderer Unternehmen sein. Urheberrecht © 2022. Alle Rechte vorbehalten. About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com. Kontakt

