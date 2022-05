Startseite Danfoss steigert die Produktivität des Personals durch digitale Transformation der Lagerprozesse mit ZetesMedea Pressetext verfasst von PR-Agentur am Di, 2022-05-24 13:58. Christiansfeld (Dänemark), 24.05.2022 – Danfoss, führender Hersteller von Plattenwärmetauschern, digitalisiert mit ZetesMedea die gesamten Lagerprozesse vom Wareneingang bis zum Versand. Die neuen automatisierten Arbeitsabläufe ermöglichen eine schnellere, weniger fehleranfällige Datenerfassung in Echtzeit mit sofortiger Fehlererkennung. Datensilos und Fehlerquellen entfallen. Dadurch kann Danfoss nun jeden Schritt der Auftragsausführung im Lager in Echtzeit verfolgen. 2016 gaben Danfoss und Sondex die Übernahme aller Anteile an der Sondex Holding A/S durch Danfoss bekannt. Dadurch wurde der Konzern zum weltweit führenden Anbieter von Wärmeübertragungslösungen. Seit Januar 2018 ist Sondex eine Produktmarke von Danfoss. Der Zusammenschluss dieser beiden starken Marktteilnehmer zwang Sondex dazu, die Digitalisierungsstandards des Danfoss-Konzerns einzuführen und das bisherige papierbasierte System zu ersetzen. Die Wahl fiel auf ZetesMedea als vereinigtes Warehouse Execution System (WES). Umstieg von Papier- zu digitalen Prozessen Nach der Übernahme musste Sondex (heute Danfoss) seine manuellen Lagerprozesse modernisieren, um die Digitalisierungsstandards des Danfoss-Konzerns zu erfüllen. Aktuelle papierbasierte Prozesse mussten durch eine automatisierte Lösung für Lagerprozesse ersetzt werden. Ziel waren schnellere, einfachere Verfahren und die Beseitigung zeitaufwändiger manueller Arbeiten, um viele Arbeitsstunden einzusparen. Mit diesem Anliegen wandte sich Danfoss an Zetes als vertrauenswürdigen Partner für intelligente, effiziente Lösungen für Lagerprozesse. „Die manuellen Arbeitsabläufe beeinträchtigten die Produktivität und die Effizienz. Dadurch konnten weniger Bestellungen pro Stunde kommissioniert und weniger Aufträge am Tag ausgeführt werden. Durch das Digitalisierungsprojekt mit Zetes wollten wir diese Engpässe beseitigen“, erklärt Joakim Vodder, Produktionstechniker bei Danfoss A/S. Produktivitätssteigerung um mehr als 35 % Im Vergleich zu den rein manuellen Prozessen im Lager konnte Danfoss die Produktivität des Lagerpersonals dank ZetesMedea um 35 % steigern. Auch die Fehlerquote bei der Kommissionierung wurde deutlich gesenkt. Darüber hinaus wurden viele Lagerprozesse wie Wareneingang, Einlagerung, Inventur und Auftragskommissionierung optimiert. Hierzu mussten lediglich mobile Computer mit der ZetesMedea-App ausgerüstet werden, und schon konnten die Arbeitskräfte ihre Aufgaben schnell und zuverlässig ausführen. Mit dem schnell und einfach zu erlernenden System werden die Arbeitskräfte sofort produktiv und verlieren keine wertvolle Zeit mehr mit der Suche nach Artikeln oder der Berichtigung manueller Fehler. Durch die direkte Integration in das ERP-System von Danfoss stieg nicht nur die Produktivität, sondern auch das Datenfehlerpotenzial wurde gesenkt. Die Auftrags- und Bestandsdaten werden jetzt bei jeder Bestandsbewegung fehlerfrei in Echtzeit ausgetauscht. Das Führungsteam erhält dadurch Zugriff auf die Daten in Echtzeit – jederzeit und überall. Nach einem gelungenen Projekt zur Digitalisierung der Lagerprozesse in Christiansfeld wollen Danfoss und Zetes die Lösung als Nächstes im Lagerbetrieb in Kolding ausrollen. Das neue Projekt soll im 2. Quartal 2022 implementiert werden. „Seit der Einführung von ZetesMedea hat sich die Produktivität unseres Teams deutlich verbessert, und wir erhalten fehlerfreie, verlässliche Daten in Echtzeit“, fügt Joakim Vodder hinzu. „Die Zusammenarbeit mit Danfoss bei diesem Digitalisierungsprojekt funktioniert reibungslos. Wir freuen uns, dass wir Danfoss dabei helfen können, Produktivität und Präzision in ihren Prozessen zu verbessern. Auch in Zukunft werden wir Danfoss stets gern unterstützen“, so Asif Akhtar, Sales Manager bei Zetes Denmark. Bildmaterial: https://www.zetes.com/de/media-library Über Zetes Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen. Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn und Twitter. Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. 