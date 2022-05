Etichetta Nera 2021, ein Porträt der Vermentino aus den Colli di Luni

Der Vermentino Etichetta Nera des Weinguts Lvnae gilt seit fast drei Jahrzehnten als Synonym für mediterrane Eleganz.

Erzeugt aus den Trauben von den höchstgelegenen und steinigsten Rebreihen der Colli di Luni skizziert er im Glas ein besonders ausdrucksstarkes Porträt seiner Anbauzone zwischen dem Ligurischen Meer und den Apuanischen Alpen und des aktuellen Jahrgangs 2021.

Die für den Etichetta Nera bestimmten Trauben wachsen auf den partiell terrassierten Parzellen in hoher Hügellage, wo die Wurzeln der Vermentino-Reben sich in einen felsigen Untergrund eingraben. Hier sind die Rebzeilen durch den Hügelrücken geschützt und kommen den ganzen Tag in den Genuss der Sonnenstrahlen. Das Meer ist nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt und die von hier hereinwehenden Brisen liebkosen ständig die Reben, und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht begünstigen den für die Frische verantwortlichen Säuregehalt der Trauben.

Das fachkundige Team von Lvnae betreibt einen sorgfältigen und respektvollen Weinbau und stellt die Rebflächen sukzessive auf Bio um. Generell kommt nur natürliche Düngung zum Einsatz, Herbizide sind auf diesen Ländereien gänzlich unbekannt und selbstverständlich werden die Trauben im genau richtigen Moment von Hand gelesen, jeweils auf den Parzellen, die das optimale organoleptische Potenzial aufzeigen.

LVNAE hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr die authentischste Stimme des Vermentino dei Colli di Luni seiner Weinberge herauszuarbeiten. Ein Mosaik von Parzellen, das 2021 dank eines Bilderbuchjahrgangs sein Bestes gab. Ein warmes und trockenes Klima begleitete die Trauben während der gesamten Vegetationsphase und die Anfang September (wie immer in den ersten Morgenstunden) geernteten Trauben entsprachen nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ den hohen Erwartungen der Familie Bosoni.

Nach einem schnellen Transport in den Keller startete die Vinifikation - ausschließlich in Edelstahl - mit einer Kaltmazeration in der Presse von circa 8 Stunden, gefolgt von der Gärung und einem Ausbau auf der Feinhefe von circa 4 Monaten vor der üblichen Flaschenruhe und der Markteinführung.

Im Glas wird sofort deutlich, warum der Etichetta Nera als einer der Interpreten schlechthin der Appellation gilt. Die traditionellen Eigenschaften des Vermentino - Frische und Frucht - treten sowohl in der Nase mit Anklängen an frisches Obst, mediterrane Macchia und salzigen Noten klar hervor, als auch am Gaumen, wo die Vertikalität und die Würzigkeit, die vor allem auf die starke Mineralität der Böden zurückzuführen ist, einem breitgefächerten und runden Körper eine hervorragende Balance geben.

Dieser Colli di Luni Vermentino DOC repräsentiert den Willen der Familie Bosoni, ihr Terroir und ihre Hauptrebsorte in genussreiche Schlucke purer Harmonie zu übersetzen. „Wir sind immer auf der Suche nach der Balance zwischen Frische und Komplexität“, erklärt Diego Bosoni, Vertreter der vierten Winzergeneration „Im neuen Keller haben wir die idealen Räume, um mit höchster Präzision zu arbeiten und gleichzeitig die Früchte, die nach und nach geerntet werden, mit unserer Sensibilität zu interpretieren. Das Ergebnis ist jedes Jahr ein überraschend originalgetreues und gleichzeitig wunderbar diverses Porträt unseres Terroirs“.

*

Das Weingut _ Die Geschichte von LVNAE ist die Geschichte der Familie Bosoni, der Vermentino-Rebe und der Colli di Luni, einer dank ihrer historischen und pedoklimatischen Eigenschaften einzigartigen Landschaft. Zum Betrieb gehören 65 Hektar eigene Weinberge und ein Netzwerk von über 100 kleinen zuliefernden kleinen Weinbauern, die die Textur des Territoriums ausmachen. Die Rebgärten sind neben dem Vermentino, der hier in Spitzen von seltener Exzellenz zum Ausdruck kommt, auch Heimat alter und typischer lokaler Sorten wie Albarola, Vermentino Nero oder Pollera. LVNAE bietet in seinem Sortiment verschiedene Varianten des Vermentino an: Neben dem Etichetta Nera den Vermentino Etichetta Grigia von Böden am Fuße der Hügel; von den sandigen und lockerbödigen Reihen, die dem Meer am nächsten sind, stammt der Labianca; Cavagino repräsentiert als einer der ersten Crus seiner Art die Solostimme eines eleganten und komplexen Vermentino. Als Paradewein besticht der Numero Chiuso, dessen Trauben auf zwei historischen Weinbergen wachsen und von dem nur 2.600 Flaschen erzeugt werden. Das Ergebnis von Erfahrung, Forschung und Imagination. Jüngster Neuzugang der Kollektion ist die Cuvée Lvnae, ein Schaumwein Metodo Classico des Jahrgangs 2020 mit perfekter Balance zwischen Vermentino und Albarola.