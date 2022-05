Startseite HeyTimi schließt Finanzierungsrunde mit über 1 Mio. EUR auf Companisto ab Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-24 09:12. Tutoring Plattform HeyTimi erhält mit der erfolgreichen Finanzierungsrunde finanzielle Mittel und Expertise durch Privatinvestoren-Netzwerk Knapp 500 Privatanleger beteiligten sich über das Privatinvestoren-Netzwerk Companisto an der Tutoring Plattform HeyTimi. Das Startup, das seit Januar 2021 am Markt ist und sich seitdem im stetigen Wachstum der Plattform befindet, konnte bei den Investoren vor allem damit überzeugen, dass es mit seiner digitalen Plattform auf den Wandel - weg von der Offline-Nachhilfe hin zum Online-Angebot - eingeht, der durch die Pandemie zusätzlich beschleunigt wurde. HeyTimi bietet eine eigens entwickelte, vollintegrierte, digitale Lösung für professionelle Einzelnachhilfe. Dabei geht die Plattform besonders auf die Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Nachhilfestunden ein. So gibt es neben der integrierten Chatfunktion und einem interaktiven Whiteboard auch ein Dokumentenspeicher, in dem die Aufgaben, die im digitalen Klassenzimmer durchgenommen wurden, gespeichert werden. Die Mittel, die durch die Finanzierungsrunde auf Companisto gewonnen wurden, werden für den Ausbau und die Vermarktung der Plattform eingesetzt. Über die finanziellen Mittel hinaus konnte HeyTimi mit den Companisten (Investoren auf Companisto) aktive Unterstützer und Kunden gewinnen, mit denen ein aktiver Austausch u. a. auch zur Produktentwicklung stattfindet.

"Das Momentum bei Companisto hat einfach gestimmt. Wir konnten schnell eine Verbindung mit den Companisten aufbauen und haben positives Feedback sowie wertvollen Support vom Netzwerk erhalten. Viele Investoren haben selbst Kinder und konnten sich daher schnell mit dem Produkt identifizieren. Auch nach der Finanzierungsrunde werden wir im engen Austausch mit den Investoren bleiben, um das Produkt bestmöglich weiterzuentwickeln.", resümiert Ben Dietrich, CEO und Gründer von HeyTimi über die Finanzierungsrunde auf Companisto. Christoph Schweizer, Partner und Leiter der Investment Unit bei Companisto, ergänzt: "HeyTimi hat uns insbesondere durch ihre vollintegrierte digitale Online-Plattform inklusive der automatisierten Prozesse sowie der überragenden Kundenbindungsrate überzeugt. Ihre innovativen Lösungen heben sich im Online-Nachhilfemarkt deutlich vom Wettbewerb ab. Speziell bei der Akquirierung qualifizierter Tutoren ist HeyTimi durch ihr attraktives und durchdachtes Geschäftsmodell in einer sehr komfortablen Position. Wir freuen uns über die bisherige Entwicklung und die erfolgreiche Finanzierungsrunde, die HeyTimi für das weitere Wachstum den Weg ebnet.". Über HeyTimi

HeyTimi betreibt eine vollintegrierte Tutoring-Plattform und hat aktuell für alle gängigen Schulfächer hunderte geprüfte Nachhilfelehrer. Das rasante Wachstum des Startups wurde durch die globale Pandemie zusätzlich angefeuert und weltweit steigende Nachfrage nach Online-Tutoring schuf in kürzester Zeit einen sehr jungen und heute bereits millardenschweren Markt. Auch nach der Pandemie setzte der Markt bisher sein starkes Wachstum fort und wird von Investoren als einer der Märkte mit dem größten Wachstumspotential in den nächsten Jahren eingeschätzt. Weitere Informationen: www.companisto.com (https://www.companisto.com), www.companisto.com/de/angel-club (https://www.companisto.com/de/angel-club), www.heytimi.de (https://www.heytimi.de/) Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto über 149 Millionen Euro in aktuell 227 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 122.600 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.400 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert. Kontakt

