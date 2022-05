Startseite Hahn+Kolb erweitert Schutzbrillen-Sortiment Pressetext verfasst von SympraGmbH am Di, 2022-05-24 09:10. Ludwigsburg, 24. Mai 2022 – Optimaler Schutz vor Staub am Arbeitsplatz – das geht auch nachhaltig. Mit den staubdichten Schutzbrillen der uvex i-range planet Serie hat HAHN+KOLB drei verschiedene Brillen ins Sortiment aufgenommen, die durch hohe Rezyklatanteile und nachwachsende Rohstoffe überzeugen. Die staubdichten Schutzbrillen der uvex i-range planet Serie stellen eine Erweiterung des bisherigen Schutzbrillen-Sortiments von HAHN+KOLB dar, enthalten eine Bügelschutzbrille, Überschutzbrille und

Vollsichtsichtschutzbrille und decken somit nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich ab. Zugleich zeigt uvex mit der i-range planet Serie, dass ressourcenschonende Alternativen die Produkteigenschaften einer Schutzbrille, wie die mechanische Festigkeit, den UV-Schutz oder den Komfort, in keiner Weise beeinträchtigen. Die Scheibe besteht zu 39 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Auch beim Rahmen und

beim Kopfband wurde auf hohe Anteile an Rezyklat geachtet – hier kommen recycelte PET-Flaschen zum Einsatz. Und nicht zuletzt besteht die Kartonage aus recyceltem Papier. HAHN+KOLB engagiert sich seit Langem für mehr Nachhaltigkeit, zum Beispiel mit der aktuellen Plant-my-Tree-Aktion oder dem Nachschärfservice, der die Lebenszeit von Zerspanungswerkzeugen verlängert. Daher passen auch die neuen nachhaltigen Schutzbrillen aus dem Hause uvex optimal ins Portfolio des Werkzeug-Dienstleisters. Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden

gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898

zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de