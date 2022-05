Color up your life - Bei tiSsi® wird"s bunt!

Nach dem riesigen Erfolg der "FELIX" Lerntürme, bringt tiSsi® mit der neuen Kollektion nun Farbe ins Spiel.

Es wurden drei neue Farben entwickelt, die Augen und Räume zum Strahlen bringen werden:

Gelb Blau Petrol

Selbstverständlich sind die Topseller weiterhin in den bisher bekannten Farben erhältlich.

Inklusiver einiger Sonderfarben, die es nur bei bestimmten Händlern gibt, wird der Entdeckerturm "FELIX" nun weltweit in 11 Farben angeboten.

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion aller tiSsi® Produkte oberste Priorität, denn dem Unternehmen liegt das Wohl der Kinder und deren Umwelt besonders am Herzen.

Der tiSsi®-Lernturm kann mit nur wenigen Handgriffen optimal an die Größe des Kindes angepasst werden und ist durch seinen patentierten Kippschutz enorm Kippsicher.

Mit einer, auf dem Markt einzigartigen, Tragfähigkeit von bis zu 250 kg der perfekte Begleiter bis ins Jugendalter.

Als praktisches Hilfsmittel im Alltag mit Kind bietet der Lernturm besonders sicheren Stand und Kindern im Alter von 1-4 Jahren angemessene Bewegungsfreiheit.

Die farbenfrohen Möbelstücke sind nur der Startschuss in eine buntere und somit lebendigere Produktpalette von tiSsi®, so der Geschäftsführer Matthias Oster. Es sind nicht die letzten Neuerungen in diesem Jahr. Vieles mehr soll zum Herbst hin das Produktsortiment ergänzen.

Für weiter Infos und bei Fragen besuchen Sie gerne unserer Homepage www.tissi.de oder kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu.

hiermit möchten wir Ihnen uns und unser Handelsunternehmen vorstellen.

Wir, die Fa. DawOst GmbH mit Sitz in Bremm an der Mosel, sind Importeure mit den Kernkompetenzen

in Kinder-, Wohn- und Schlafmöbeln.

Unser Produktspektrum reicht von einzelnen Möbelkomponenten bis hin zu kompletten Fertigmöbeln.

Wir produzieren, angefangen von Melamin beschichteten- bis hin zu vollmassiven Möbeln alles was das

Kundenherz begehrt.

Wir sind in der Lage Ihre Produkte maßgenau nach Ihren Vorgaben fertigen zu lassen.

Mittels ständiger Produktionskontrollen durch unsere Büros in den jeweiligen Einkaufsländern, können wir

Ihnen stets eine gleichbleibende Qualität garantieren.

Um ein bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten zu können, bieten wir unseren Kunden

beispielsweise den direkten Weg zum Lieferanten an.

Zu Ihrer Unterstützung übernehmen wir hier für Sie die komplette Abwicklung, angefangen von der

Entwicklung neuer Modelle, über die Preisverhandlungen bis hin zur Qualitätskontrolle.

Kontakt

DawOst GmbH

Matthias Oster

Calmontstraße 8

56814 Bremm

026759114414

moster@dawost.com

http://www.tissi.de