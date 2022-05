Startseite Location Intelligence macht Business-Entscheidungen smart Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-24 04:04. Mit Analysen und Visualisierungen Ihrer KPIs auf digitalen Landkarten erkennen Sie Potenziale auf den ersten Blick und entscheiden treffsicher "Location Intelligence sollte ein Teil der Digitalisierungsoffensive jedes Unternehmens sein. Denn nur damit ist es möglich, Business- und Kundenanalysen räumlich durchzuführen und Marktsituation sowie Hoffnungsgebiete klar zu erkennen", sagt Wolf Graf, Geschäftsführer von WIGeoGIS. Er muss es wissen. Seit über 30 Jahren entwickelt die WIGeoGIS GIS-Software und Location Intelligence Anwendungen für Unternehmen, wie Hagebau, CLAAS, Stihl, Intersport, Lotto BW und Storebox. Location Intelligence etabliert sich mehr und mehr über alle Branchen hinweg. Location Intelligence ist ein Ansatz für Business-Analysen, der den Faktor Raum in den Mittelpunkt stellt. Mit Location Intelligence, ortsbezogenen Daten und zugehörigen Tools wissen Unternehmen nicht nur, wie Ihr Geschäft läuft, sondern auch im Detail WO und welche Potenziale der Markt hergibt. Analyseergebnisse und Fakten lassen sich intuitiv auf der Landkarte ablesen. Das macht die Entscheidungsfindung schneller.

Unternehmen, die bei Datenmanagement und Analysen auf Location Intelligence setzen, profitieren. Am häufigsten nennen Unternehmen folgende Vorteile:

- Räumliche Analysen zeigen Zusammenhänge, die ansonsten verborgen bleiben

- Ergebnisse durch die Visualisierung auf Landkarten intuitiv verstehen

- Objektive Entscheidungen schneller treffen

- Mehrwert aus Daten unterschiedlicher Quellen generieren Die Einsatzbereiche von Location Intelligence (LI) sind vielfältig. Meist nutzen Unternehmen LI und GIS für:

- Kundenanalysen

- Standortanalysen

- Händlernetzplanung

- Predictive Analytics und Umsatzprognosen

- Analyse von Marktpotenzialen

- Wettbewerbsanalysen Neben der Software (GIS) sind Daten ein entscheidender Faktor, ob die Analysen aussagekräftig sind. Viele Unternehmen nutzen das Potenzial Ihrer Daten nicht, weil diese verstreut im Unternehmen in unterschiedlichen Systemen liegen oder man innerhalb eines Unternehmens überhaupt nicht weiß, wer welche Daten hat. Deswegen legt WIGeoGIS bei der Umsetzung von Location Intelligence-Projekten ein besonderes Augenmerk auf Daten und sorgt für eine optimale Datenintegration von internen und externen Daten in die GIS-Software. "Wir können Daten und unterstützen unsere Kunden anhand der Vorgaben unkompliziert und kompetent. Durch uns sparen Unternehmen 60% Zeit. Diese Zeit investieren sie dann in Analysen und Interpretation der Ergebnisse", so Graf. Möchten Sie mehr über Location Intelligence erfahren? Weitere Infos finden Sie hier: https://www.wigeogis.com/de/location_intelligence

Gerne beraten wir Sie auch individuell in einem kostenlosen Erstgespräch. WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter und Entwickler von Geomarketing und GIS-Software in Europa. WIGeoGIS bietet Unternehmen Geomarketing-Beratung sowie Analysen und entwickelt intelligente WebGIS-Software, QGIS-Anpassungen und Geocoding-Lösungen. Daneben vertreibt WIGeoGIS weltweite Geodaten und Marktdaten.

