Startseite Individueller Schmuck: Einzigartigkeit mit echten Perlen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 23:17. Echte Unikate vereinen hohe Handwerkskunst mit edlen Materialien Bei handgefertigten Schmuckstücken ist jedes für sich ein echtes Unikat. Das liegt daran, dass die verwendeten Metalle, Schmucksteine und Perlen stets einen einzigartigen Charakter besitzen. " Individueller Schmuck (https://www.newcreations.de/sonderanfertigungen/individuelle-sonderanfer...) entsteht durch die Kunstfertigkeit des erfahrenen Goldschmiedes, der gekonnt die Besonderheiten der Materialien nutzt und herausarbeitet, um etwas wirklich Besonderes zu erschaffen", erklärt Nico Farrell, Geschäftsführer von New Creations.. Natürlich wächst diese Kunstfertigkeit mit der Erfahrung, vor allem, weil heute auch moderne Technik bei der Herstellung von handgefertigtem Schmuck (https://www.newcreations.de/blogs/aktuelle-beitrage/individueller-schmuc...) zum Einsatz kommt. Das zeigt sich sehr gut bei dem internationalen Goldschmiedeteam von New Creations. Individueller Schmuck mit Perlen - eine zeitlose Liebe Perlen faszinieren die Menschen bereits seit vielen Jahrhunderten. Sie wurden als Talisman getragen, waren Gegenstand der Verehrung und schmückten die Reichen und Mächtigen dieser Welt. Lange war es einfachen Menschen sogar verboten, Perlenschmuck zu tragen. Auch ihre Seltenheit und der hohe Preis sorgten dafür, dass sich nur reiche Bürger Perlen leisten konnten. Das änderte sich erst, als der Japaner Kokichi Mikimoto im Jahre 1921 nach jahrelanger Forschung die erste vollrunde Zuchtperle auf den Markt bringen konnte. Diese Perlen konnten es als erste in Glanz, Farbe, Form und Makellosigkeit mit den begehrten Naturperlen aufnehmen. Heute gibt es Süßwasser- und Salzwasserperlen für jeden Geschmack und Geldbeutel. Genau wie Schmucksteine besitzen Perlen ihren ganz eigenen Charme, den ein erfahrener Goldschmied bei der Schmuckherstellung gekonnt herauszuarbeiten versteht. Individueller Schmuck mit Perlen - auch online bestellbar Individueller Schmuck (https://www.newcreations.de) lässt sich bei New Creations über das Internet bestellen. Das gilt auch für handgefertigten Schmuck mit Halbedelsteinen und Perlen. Kunden können sich von den Schmuckbeispielen auf der Seite inspirieren lassen oder ihre ganz eigenen Entwürfe als Vorlage wählen. In Zusammenarbeit mit New Creations entstehen selbst aus vagen Ideen und eher grob umrissenen Vorlagen wunderschöne Schmuck-Unikate und vollendete Kombinationen aus Idee, Material und Kunstfertigkeit. Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt. Kontakt

