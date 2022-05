Der digitalisierte Würfel unidice erhält eigene Spiele

Marktrodach, 18.5.2022 - Mit Cyberrun, House of Influence und Dice Poker erhält der unidice die ersten hybriden Würfelspiele.

Marktrodach, 18.5.2022 - Mit Cyberrun, House of Influence und Dice Poker erhält der unidice die ersten hybriden Würfelspiele - in Vollversion inklusive. Damit schafft der digitalisierte Würfel den Sprung zum perfekten Smart-Game-Device, der die analoge mit der digitalen Welt verbindet.

In Gemeinschaftsarbeit mit unabhängigen Entwicklern und hausinternen Spieleentwicklern designt, schöpfen diese ersten App-basierten, hybride Spiele alle technischen Möglichkeiten des unidice aus. Der digitalisierte Würfel passt sich an das jeweilige Spielegeschehen an, ändert im Spielverlauf die Skins sowie seine Funktion. Der unidice kann als erster digitalisierter Würfel nicht nur gerollt sondern durch Tab, Doppel Tab sowie Tilt zu Spielaktionen aufgefordert werden. Diese Spielzüge werden durch Soundeffekte zusätzlich intensiviert. Jedes Spieleergebnis wird in real time auf das Smartphone übertragen, dort in der App berechnet und angezeigt.

So hauchen diese Hybridgames dem unidice eine neue Spieldimension ein. "Abgedeckt werden neben allen technischen Möglichkeiten auch die unterschiedlichsten Spielegenres - vom Hidden Role Game über Roguelite bis hin zu Casual Party Games. Von Singleplayermodus, gemeinsam in Co-op bis Team versus Team - mit dem unidice als dem zentralen digitalen Spielelement. Alles ist möglich! " schwärmt Isabella Helm - Head of Gamedevelopement.

Bei Markteintritt werden mindestens diese drei unidice Spiele als Vollversion inkludiert sein.

House of Influence

Im Hidden Role Game "House of Influence" wird im mittelalterlichen Stil intrigiert und geblufft, was das Zeug hält. Um zu gewinnen, beteiligen sich die Spieler an höfischen Ränkespielen und erwürfeln vielfältige Rollen. Im Team werden Einflusspunkte gesammelt. Durch die unidice Spielmechaniken würfelt man die Häuser für die Teams ebenso wie mannigfaltige Charaktere aus, die den Spielern ihre nützlichen Fertigkeiten zur Verfügung stellen, um den Sieg zu erringen! House of Influence (https://unidice.world/house-of-influence/)

Cyberrun

Für die Sci-Fi Fans entwickelt die unidice GmbH das unidice-Spiel "Cyberrun" - ein rundenbasiertes Roguelite-Spiel. In diesem hybriden Game legt man sich allein - oder im Co-op-Modus gemeinsam mit Freunden - gegen Aliens, AI Roboter oder andere feindliche Kreaturen auf einem Alienplaneten an. Unidicer:innen bekämpfen Gegner, indem sie nützliche Gegenstände - wie Pistolen oder Erste Hilfe - die abwechselnd auf dem unidice erscheinen, auswürfeln. Durch Tap, Doppeltap oder Tilt auf den Würfel legt der hybride Gamer den Gegenstand fest. Dieser wird in Echtzeit auf den mobilen Device übertragen. Wer in diesem taktischen Spiel lernt, den Gegner zum richtigen Zeitpunkt mit geeigneten Mitteln zu bekämpfen trägt in jeder Szene den Sieg über jede Spezies davon. Cyberrun (https://unidice.world/cyberrun/)

DicePoker

DicePoker - ein altbekanntes Spiel - bei dem gewürfelt statt Karten gezogen wird. Der Vorteil liegt auf der Hand, gezinkt ist hier kein Blatt. Nach jedem Würfeln werden die gewählten Symbole durch einfaches Tippen auf den digitalisierten Würfel fixiert, nach drei Mal rollen steht das Ergebnis fest. Zweier Pasch, Fullhouse oder ein Royalflash? Der unidice ermöglicht neue Features: Jeder Gamer hat vor Beginn des Spiels die Möglichkeit selbst entworfene Würfel-Skins nur für sich oder für alle zu benutzen, Farben anzupassen oder sogar Soundeffekte mit Würfelergebnissen auszulösen. Dice-Poker (https://unidice.world/dice-poker/)

Technikbegeisterte Spieler aller Genres können sich auf diese fantasievollen und spannenden Spiele freuen. Erscheinen werden die Gratisspiele gemeinsam mit dem unidice nach Abschluss der Kickstarter Kampagne. Die unidice GmbH ist gerade in der Vorphase der Kickstarter Kampagne, die Vorreservierung der ersten digitalisierten Würfel ist bereits jetzt hier (https://bit.ly/3LDyxix) möglich.

unidice GmbH

2020 in Marktrodach (Deutschland) gegründet, möchten wir mit unserem Produkt und seinen Anwendungsmöglichkeiten den Menschen neue Spielideen und Spielewelten eröffnen. Durch die Neuerfindung von Altbekanntem sollen Phantasien angeregt und Generationen vereint werden. Wir ermöglichen mit dem unidice den Alltag spielerisch besser, effizienter und abwechslungsreicher zu gestalten.

