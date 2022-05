Startseite Zahnarztpraxis Erika Ritz - Modernste Zahnheilkunde mit Blick für die Zukunft Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 12:33. Mit Biomaterialien zum schonenden Zahnersatz Die Zahnärztin Frau Ritz ist in eigener Praxis mit langer Berufserfahrung in Frankfurt am Main seit 25 Jahren tätig. Damit ihre Patienten sich unter ihren Händen sicher und angstfrei fühlen können, hat sie sich auf modernste und fortschrittliche Behandlungsformen spezialisiert. Stetige Weiterbildungen und Investitionen in die modernsten Technologien stehen ihr und ihrem Team in der Praxis zur Verfügung. Das Spektrum der Kernkompetenzen in der Zahnarztpraxis Ritz reicht von der digitalen Röntgentechnologie mit einer geringen Strahlungsbelastung über die Laseranwendung im Bereich der Wurzelbehandlung mit einem Schwerpunkt, Laser für die Kariesdiagnostik und damit Vermeidung von zusätzlichen Röntgenbildern, Paradontologie und Chirurgie bis hin zur Korrektur von Fehlstellungen der Zähne mit Invisalign Schienen.

Die Praxisphilosophie ist mit hoher Gewichtung, dass der Patient als Individuum gesehen. Sämtliche Kosten, mit denen die Patienten rechnen sollten, werden vor jeder durchgeführten Behandlung sehr ausführlich erörtert. Besteht ein hoher Beratungsbedarf, wird die dafür zeitaufwendige Beratung immer eingeplant. Jeder Patient soll sich gehört, verstanden und optimal beraten fühlen und mit einem guten Gefühl wiederkommen. Die Leistungen der Zahnarztpraxis Ritz sind vielfältig. Schienentherapie, Kinderzahnheilkunde, Bleaching, Zahnersatz und vieles mehr gehören zu ihrem Tätigkeitsfeld. Spezialisiert hat sich die Praxisinhaberin auf die Bereiche Endodontie/ Wurzelbehandlungen, Implantologie und Paradontologie. Besonders viel Wert legt die Zahnarztpraxis Ritz auf qualitativ hochwertige Materialien, die sie guten Gewissens Mensch und Natur gegenüber vertreten kann. So verzichtet die Ärztin gänzlich auf die Nutzung unedler Metalle wie Amalgam, Palladium, sowie auf formaldehydhaltige Materialien. Der Zahnersatz, wie Onlays, Inlays und Kronen wird vollends aus keramischen Bio-Materialien gefertigt. Die verwendeten Materialien führen bei ihren Patienten weder zu allergischen Reaktionen noch wirken sie sich nachteilig auf das Zahnfleisch aus. Für ihre Patienten steht die Gesundheit, die Zufriedenheit und das Wohlbefinden im Mittelpunkt Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite Zahnärztin Frankfurt - Zahnarztpraxis für moderne Zahnmedizin https://zahnaerztin-ritz.de/. Vereinbaren Sie gerne einen Termin. In unserer Zahnarztpraxis für moderne Zahnmedizin erwartet Sie ein erfahrenes Team, das sich für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden engagiert. Kontakt

Zahnarzt Frankfurt

Erika Ritz

Schillerstraße 42-44

60313 Frankfurt

069 626625

zahnaerztin.ritz@gmail.com

