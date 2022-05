Startseite Callstel Mobiler Akku-Thermo-Labeldrucker ELD-100.app Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 12:00. Etiketten und Labels jetzt ganz einfach auch unterwegs ausdrucken - Mobiler Mini-Drucker für Thermoetiketten und Label mit 5 Std. Akku-Laufzeit

- Ideal, um Ordnung zu schaffen

- 8 m Etiketten-Rolle zum Beschriften von Gewürz-Gläsern, Ordnern, Kisten u.v.m.

- Einfache Bedienung per kostenloser Druck-App für Android und iOS

- Laminierte und spritzwassergeschützte Etiketten

- Etiketten-Rollen in verschiedenen Farben dazu bestellbar Der mobile Labeldrucker für die Hosentasche: So etikettiert und labelt man Schubladen, Aufbewahrungsboxen, Gewürzdosen, Ordner-Rücken und vieles mehr in Windeseile und ganz einfach per Smartphone! Ideal, um Ordnung im Zuhause zu schaffen und langweilige Behälter mit ästhetischen Schildern zu schmücken. Einfache Bedienung per kostenloser App: Den Mini-Drucker für Etiketten (https://www.pearl.de/mtrkw-11291-mobiler-akku-thermodrucker-fuer-android...) von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) verbindet man ganz einfach kabellos per Bluetooth mit dem Smartphone, gestaltet die Etiketten und Labels in der praktischen App und versieht sie mit bis zu 3 Zeilen Text. Anschließend druckt man sie schnell aus. Überall einsetzbar: Dank Akku-Betrieb und handlicher Größe kann man den Drucker problemlos transportieren und bis zu 5 Stunden mit einer Akkuladung drucken, ohne eine Stromquelle zu benötigen. Ideal auch für den Einsatz im Keller oder auf dem Dachboden. Viele Gestaltungsmöglichkeiten: Aus verschiedenen Schriftarten kann man die Passende für sein Etikett ausdrucken. Und das Beste: Man druckt nicht nur Text, sondern auch Symbole. Sogar Bilder und eigene Grafiken sind möglich! Spezielle BPA-freie Beschichtung der Etiketten-Rolle: Sie sorgt dafür, dass die Ausdrucke bis zu 10 Jahre erhalten bleiben. Gleichzeitig tut man der Umwelt etwas Gutes, denn das Papier ist kein Sondermüll! - Mobiler Thermo-Labeldrucker mit Akku für Smartphone und Tablet-PC

- Ideal zum Kennzeichnen von Ordnern, Kisten, Gewürz-Gläsern, Vorratsbehältern, Schubladen u.v.m.

- Direkt loslegen: BPA-freie Etiketten-Rolle mit 8 m Länge in Weiß (Etiketten je 15 x 40 mm) ist enthalten

- Kabellose Verbindung via Bluetooth 4.0, Reichweite: 10 m

- Kostenlose App für iOS und Android: zum Anpassen und Drucken von Etiketten

- Auswahl aus vielen verschiedenen Schriften, Symbolen und sogar eigenen Grafiken

- Druck-Auflösung: 203 dpi (ca. 80 Bildpunkte/cm)

- Druck-Breite: bis max. 12 mm

- Druck-Geschwindigkeit: 30 - 60 mm/s

- Maximale Etiketten-Höhe: 15 mm

- Etiketten-Größe wird automatisch vom Drucker erkannt

- Bis zu 10 Jahre haltbare Ausdrucke

- Thermopapier, selbstklebend, spritzwasserfest, fettbeständig

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 108 x 76 x 30 mm, Gewicht: 350 g

- Mini-Label-Drucker inklusive Etiketten-Rolle (8 m, weiß), USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107398244 Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5171-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5171-1059.shtml Callstel 2er-Set selbstklebende Etiketten-Rollen, 15 x 50 mm, je 8 m, weiß

Spezielle BPA-freie Beschichtung für bis zu 10 Jahre sichtbare Drucke - Geeignet für alle Thermodrucker mit 12-mm-Druckbreite

- Zum Etikettieren von Umzugskartons, Aufbewahrungsboxen u.v.m.

- Bis zu 10 Jahren sichtbare Drucke

- BPA-freie Papierbeschichtung

- Ideales Zubehör für Mini-Thermoetiketten- und Label-Drucker ELD-100.app Mit dem Thermo-Label-Drucker etikettiert man praktisch alles: Weiße Etiketten für Vorratsdosen, Umzugskartons und vieles mehr. In Windeseile sind alle Gegenstände beschriftet! - Selbstklebende Etiketten-Rollen in Weiß

- Geeignet für Label-Drucker mit 12 mm Druck-Breite

- Ideal für den mobilen Akku-Label-Thermodrucker ELD-100.app

- Bis zu 10 Jahre sichtbare Ausdrucke

- Selbstklebend für einfaches Anbringen an Vorratsdosen, Umzugskartons, u.v.m.

- BPA-freies Thermopapier beschichtet, fettbeständig, spritzwasserfest

- Druck-Breite: 12 mm

- Rollen-Länge: je 8 m

- Etiketten: je 15 x 50 mm

- Maße: je Rolle Ø 48 mm, Gewicht: 20 g

- 2er-Set selbstklebende Thermoetiketten-Rollen in Weiß

- EAN: 4022107398268 Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5172-625 Callstel 3er-Set selbstklebende Etiketten-Rollen, 15 x 40 mm, je 8 m, bunt

Spezielle BPA-freie Beschichung für bis zu 10 Jahre sichtbare Drucke - Je eine Rolle in gelb, rosa und blau Wie die Etiketten in weiß, s.o. (ZX-5172) - Selbstklebende Etiketten-Rollen in Gelb, Blau und Rosa

- 3er-Set selbstklebende Thermoetiketten-Rollen in 3 Farben

- EAN: 4022107403443 Preis: 20,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5173-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/6Dbp6sYP39PDaDb PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten