Startseite Radisson Blu Resort Maldives führt All-Inclusive-Angebot ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 09:45. Das stilvolles Fünf-Sterne-Resort liegt im Süd-Ari-Atoll und ist ein idyllischer, abgeschiedener Zufluchtsort, obwohl es in nur 30 Minuten per Wasserflugzeug vom Velana International Airport in Male erreichbar ist und zu den nächstgelegenen Atollen gehört. Das Resortpersonal möchte seine Gäste auf der kulinarischen Reise durch die vielfältige Auswahl an Restaurants und Bars begleiten. Dabei können Gäste aus der ganzen Welt die Reise nach ihren eigenen Vorlieben gestalten. Ganz gleich, ob auf der Suche nach dem altbekannten Leibgericht oder nach einem besonderen Gourmet-Abenteuer der lokalen Küche, hier wird jeder Gast fündig. Der Tag beginnt mit einem ausgezeichneten Frühstück im ganztägig geöffneten Restaurant Raha. Hier wird später auch das Mittags- sowie ein thematisches Abendbuffet serviert - beispielsweise maledivisch, indisch oder mexikanisch. Die talentierten Köche im Raha erfüllen dabei gerne jegliche Sonderwünsche. Kleine Snacks und erfrischende Getränke sind tagsüber bei Eats & Beats, einer entspannten Poolbar im Stil eines Beachclubs, erhältlich. Auch das "Castaway-Chic", eine Strandbar inspiriert vom literarischen Klassiker Robinson Crusoe, bietet Snacks an und dient als perfekter Rückzugsort für neugierige Entdecker. Für ein stimmungsvolles Abendessen in einem der Überwasser-Restaurants des Resorts stehen japanische Küche mit Omakase-Menü im eleganten Ambiente des Kabukis oder mediterraner Grill im Alifaan mit Showküche zur Wahl. Zu späterer Stunde ist die Mahurab-Bar mit Live-Musik ein perfekter Ort, um den Abend mit einem Cocktail oder Wein ausklingen zu lassen. Das "Feed My Soul" All-inclusive-Paket im Radisson Blu Resort Maldives enthält: ESSEN

Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform im Raha Overwater Restaurant.

$40 Guthaben pro Person und Mahlzeit in den vier À-la-carte-Restaurants und Bars, außer bei privaten Abendessen oder besonderen Veranstaltungen. GETRÄNKE

Unbegrenzt alkoholfreie Getränke mit einer Auswahl an Wasser, Tee, Kaffee, Softdrinks und Säften.

Unbegrenzte Auswahl an alkoholischen Getränken mit einer Auswahl an Weinen und Schaumweinen, die von unserem Sommelier zusammengestellt wurden, Cocktails und Mocktails von Insel-Mixologen, Liköre, Spirituosen, Rum, Gin, Wodka, Whisky, Tequila und Bier.

Tägliche Happy Hour bei Sonnenuntergang und Snack-Pass-around an der Eats & Beats Bar, einschließlich kostenlosem Eis für Kinder.

Wöchentlicher Gästecocktail und Canape. MINIBAR IN DER VILLA

Wird einmal täglich mit alkoholfreien Getränken und einer Auswahl an Radisson Blu Snacks aufgefüllt. "Nach der Einführung unserer mobilen Concierge-App freuen wir uns sehr, unser neues All-Inclusive-Programm als neues Angebot im Radisson Blu Resort Maldives einzuführen", sagt General Manager Gavin Sanders. "Dies ist ein weiterer Schritt nach vorne, um die Qualität und den Wert des Aufenthaltes kontinuierlich zu verbessern und die starke Nachfrage von neuen und wiederkehrenden Gästen zu erfüllen", fügt Gavin hinzu. Weitere Angebote wie kostenlose nicht-motorisierte Wassersportarten sowie Yoga- und Wellness-Aktivitäten bieten ein intensives Erlebnis. Unser All-inclusive-Paket ist ab sofort über Direktbuchung, Reiseveranstalter und Reisebüros erhältlich und wird bald auch über alle anderen Buchungskanäle verfügbar sein. Über Radisson Blu Resort Maldives

Das Radisson Blu Resort Maldives befindet sich auf der Insel Huruelhi, nur 105 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Velana in der Hauptstadt Male. Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der benachbarten Insel Crusoe"s Island. Eine kulinarische Weltreise wartet im Radisson Blu Resort Maldives dank der vielfältigen Auswahl an sieben Restaurants und Bars. Das South Ari Atoll gilt nicht ohne Grund als eine der besten Stellen zum Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Hier kann man das ganze Jahr über seltene Walhaie und andere faszinierende Meeresbewohner wie Mantarochen und Meeresschildkröten beobachten.

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives Kontakt

KPRN network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

+49-89-28 70 230-0

muenchen@kprn.de

