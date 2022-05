Startseite Geschäftsführerwechsel bei der POSBOX Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 09:17. Sven Elsner wird neuer Geschäftsführer Ein bekanntes Gesicht aus der Einzelhandelsbranche übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der POSBOX GmbH (https://www.posbox.net) in Berglen. Sven Elsner löst Eduard Riffel ab, der sich auf die Geschäftsführung der zur Gruppe gehörenden Unternehmen Vaiking Multimedia und H.M.G Computing fokussiert und für POSBOX im Hintergrund beratend tätig bleibt. Sven Elsner verfügt mit über 25 Jahren Erfahrung im Einzelhandelsumfeld über langjährige und fundierte Expertise rund um Technologien für den Point-of-Sale. Zuletzt bekleidete er die Stelle des Sales Directors bei POSBOX, in der er seit 2019 das Wachstum der POSBOX erfolgreich vorantrieb. Davor war er in Vertriebspositionen bei TOSHIBA, POS Systemhaus, Micros Retail, LODATA und Diebold Nixdorf tätig, wo er ausgeprägte Erfahrung im Hard- und Softwareumfeld sowie Services sammelte. Der bisherige Geschäftsführer Eduard Riffel konzentriert sich auf die Geschäftsführung der zur Gruppe gehörenden Unternehmen Vaiking Multimedia und H.M.G. Computing, wo er die Bereiche B2B Blockchain Lösungen und Artifical Intelligenz zur Videoanalyse ausbauen wird. Der POSBOX bleibt er als Berater auch zukünftig verbunden. Als neuer Geschäftsführer hat sich Sven Elsner zum Ziel gesetzt, das Wachstum des Unternehmens im Bereich Kassensysteme für den Einzelhandel weiter voranzutreiben. Um den Ausbau der POSBOX zu verstärken, sind bereits neue Positionen für Vertriebsexperten und in der Systemberatung geschaffen worden. - Bewerbungen sind gerne willkommen. Sven Elsner freut sich auf die verantwortungsvolle Herausforderung: "Wir sehen derzeit viele Herausforderungen im Markt und richten unsere gesamte Kraft darauf aus, innerhalb dieser Rahmenbedingungen unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Unser Fokus liegt darauf, POSBOX zu einem der führenden Anbieter von POS-Lösungen auszubauen und durch Zukunftsinvestitionen die positive Geschäftsentwicklung zu unterstützen. Wir als POSBOX sind mit unseren Partnern und Lösungen sehr gut positioniert und werden unser Team noch erweitern, um unsere Ziele zu erreichen." Die POSBOX GmbH ist ein auf Kassensysteme und Retail-Store-Solution spezialisierter Value Added Reseller und Distributor. Als HP Retail Solution Specialist verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Knowhow der HP Retail Produkte, mit dem es Partner und Kunden rund um das Thema Kassenlösung berät.

Die Anforderungen der Kunden vollumfänglich zu Verstehen bildet die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Mit über 20 Jahre Erfahrungen im Bereich der Kassenlösungen setzt POSBOX auf langfristige Partnerschaften mit namhaften Herstellern und strategischen Kooperationspartnern, um seinen Kunden eine optimale Lösung für ihr Business anbieten zu können. Kontakt

