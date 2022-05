Startseite Kostenloser Zugang für Rangsdorfer Grundschüler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-23 09:04. SQC-QualityCert spendet wieder Zugänge zur digitalen Lernplattform für die Grundschule Rangsdorf Bereits im Jahr 2020 spendet SQC-QualityCert, das Unternehmen von Oliver Scharfenberg (https://www.sqc-cert.de/scharfenberg-oliver/), Gutscheine für die digitale Lernplattform Sofatutor. Damals haben rund 200 Eltern aus Rangsdorf das Angebot angenommen und sich für die kostenlose Nutzung dank des Sponsorings von SQC-QualityCert angemeldet. Gerade in der Corona Pandemie war dies für viele Eltern eine gute Unterstützung, um das Homeschooling besser organisieren zu können. Sofatutor ist eine Online-Lernplattform speziell für Schüler/-innen von der Grundschule bis zum Abschluss. Die Lerninhalte werden durch hochwertige Erklär- und Übungsvideos vermittelt und sind altersgerecht aufbereitet. Als erste Stadt in Deutschland ersetzte damals die Stadt Halle mit Sofatutor teilweise den Unterricht, um die Folgen des Schulausfalls aufzufangen. Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, "Ich habe es selbst erlebt, wie schwierig es war den Schulunterricht zu ersetzen. Wir alle mussten unseren Alltag neu organisieren. Viele Eltern haben mir berichtet wie sehr Ihnen das Angebot mit dem kostenlosen Zugang zu Sofatutor geholfen hat. Diese Unterstützung der Grundschule Rangsdorf setzen wir nun fort und wollen damit wieder unterstützen". Laut einem aktuellen Aufruf der Grundschule Rangsdorf mögen sich die Eltern, welche einen kostenlos Zugang zu Sofatutor haben möchten, sich aktiv an die zuständige Klassenlehrkraft der Grundschule Rangsdorf wenden. Die Lehrkräfte verteilen dann nach Anforderung durch die Eltern die Zugangscodes an die Kinder. Die Gutscheincodes müssen bis zum 15.10.2022 eingelöst werden und laufen nach 12 Monaten automatisch aus, ohne dass eine Kündigung notwendig ist. Die Details zum Anmeldeverfahren erhalten die Eltern ebenfalls auf Anforderung von der Schule. SQC-QualityCert ist eine unabhängige Zertifizierungsgesellschaft und bietet verschiedene Zertifizierungen wie zum Beispiel "Top Arbeitgeber (DIQP)" im Bereich Employer Branding (https://www.diqp.eu/employer-branding-wie-sie-als-arbeitgeberin-eine-att...) oder "Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)" an und wurde von Oliver Scharfenberg gegründet. Im Unterschied zu anderen Siegeln wurden viele Auszeichnungen vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Die unabhängige Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und bewertet Labels nach transparenten Kriterien. SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Das Unternehmen ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP). Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als "besonders empfehlenswert" deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen indem es seine Emissionen ermittelt hat und soweit möglich vermeidet und die restlichen Emissionen kompensiert. Kontakt

SQC-QualityCert GmbH

Oliver Scharfenberg

Bessemerstraße 82

12103 Berlin

033233276440

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de