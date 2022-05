Startseite L-Capital - Treffen Sie jetzt die Schlüsselinvestoren Ihrer Branche Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-05-23 08:49. L-Capital & Partner arrangiert Einzel- und Gruppentreffen zwischen Investoren und Unternehmen oder "verkauft" Ihr Projekt direkt an Investoren und liefert die unterschriftsreifen Verträge. Ein seit mehr als 10 Jahren gewachsenes Netzwerk von über 200.000 gelisteten institutionellen und privaten Investoren bietet die Garantie für eine erfolgreiche Finanzierung. Egal in welchem Finanzierungs- und Entwicklungsstadium sich eine Idee, ein Start up oder ein gestandenes Unternehmen befindet, von der Pre-Seed Phase bis zur 3rd Stage, L-Capital hat immer die richtigen Investoren. Das L-Capital & Partner Netzwerk umfasst SIDE (Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs), Private Equity, Venture Capital, Family Offices und Business Angels. Bisher wurden tausende börsen-notierte, nicht börsennotierte Unternehmen und Start-Ups finanziert. Es werden 60 Konferenzen pro Jahr mit tausenden Einzelmeetings veranstaltet, entweder per internationaler Investoren Konferenz oder als Zoom Meeting. Es werden auch Einzeltreffen vor Ort organisiert, wenn größere Projekte vorgestellt werden. Die Liste der weltweiten Termine finden Sie hier: https://l-capital.uk/termine/ L-Capital bietet Schnellfinanzierungen innerhalb von 14 Tagen ab € 100.000 für Bestandsunternehmen, ab € 250.000 Jahresumsatz. Für alle anderen Unternehmen bzw. Start ups gibt es Beträge ab € 1 Mio bis € 500 Mio innerhalb von 8 bis 26 Wochen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

L-Capital & Partner arrangieren seit 10 Jahren Einzel- und Gruppentreffen zwischen Investoren und Unternehmen. Dazu gehören SIDE (Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs), Private Equity, Venture Capital, Family Offices und Business Angels. Auf rund 60 Konferenzen pro Jahr mit rund 10.000 Meetings werden tausende börsennotierte, nicht börsennotierte Unternehmen und Start-Ups finanziert. Jetzt, zu Corona-Zeiten, erfolgen die Meetings überwiegend per Zoom. Neben den Meetings besorgt L-Capital auch direkt Kapital für Unternehmen und übernimmt dabei alle notwendigen Vorbereitungen vom Business Plan bis zum unterschriftsreifen Vertrag.

