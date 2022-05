Startseite Über 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Kratomprodukten Pressetext verfasst von frankh am So, 2022-05-22 16:26. Kratom ist derzeit ein echter Trend - doch schon seit 2012 findet man hier qualitative Angebote: Der Onlineshop kratom.eu ist europaweit der größte und bekannteste Shop für Kratomprodukte. Die Betreiber importieren und verkaufen Kratom bereits seit dem Jahr 2012, sowohl an private Kunden als auch an Firmenkunden. Dabei legen sie höchsten Wert auf die Qualität ihrer Produkte und stehen stets in engem Kontakt zu den lokalen Kratom-Farmern im asiatischen Raum. Über die Jahre konnte das Unternehmen eine effiziente Infrastruktur in den Erzeugerländern aufbauen, wodurch es möglich wurde, beste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Durch ihre mehr als 10-jährige Expertise, wissen die Betreiber genau, welchen Anspruch ihre Kunden an die unterschiedlichen Kratomprodukte haben und ihr Produktsortiment exakt ist auf diese Bedürfnisse hin ausgerichtet Somit ist kratom.eu ein kompetenter Partner für sämtliche Belange rund um das Thema Kratom. Darüber hinaus ist kratom.eu auch Unterstützer der European Kratom Alliance (EKA), die sich dem Kampf gegen Desinformationen über Kratom verschrieben hat und sich für eine verantwortungsvolle Verwendung starkmacht. Breites Produktangebot und hilfreiche Informationen Der Shop ist übersichtlich gestaltet und bietet eine breite Auswahl unterschiedlicher Kratomprodukte. Von Probiersets für Einsteiger, über diverse Sorten wie Thai Kratom, Bali Kratom, oder Borneo Kratom auch Extrakte, Enhanced Kratom oder Crushed Kratom. Darüber hinaus finden Besucher des Shops selbstverständlich auch entsprechendes Zubehör auf kratom.eu. Neulinge finden unter der Rubrik „Über Kratom“ hilfreiche und nützliche Informationen rund um Kratom und den Herstellungsprozess, oft gefragte Fragen werden zudem im Bereich FAQ beantwortet. Hier finden Besucher des Shops nicht nur allgemeine Antworten, sondern auch konkrete Antworten bezüglich Versand, Bezahlung sowie den angebotenen Produkten. In einer zusätzlichen News-Rubrik berichtet kratom.eu regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Bereich Kratom sowie über neue oder verbesserte Sorten. Exzellenter Kundensupport Der Kunde ist bei kratom.eu König. Durch ein kompetentes Supportteam ist jederzeit sichergestellt, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, sollte ein Kunde mit der gelieferten Ware nicht zufrieden sein. Der Kontakt findet dabei unkompliziert per E-Mail statt, Anfragen werden an Werktagen zeitnah beantwortet. Weiterhin können Kunden bei der Bezahlung zwischen einer Überweisung und Nachnahme wählen - letzteres wird nicht oft von Onlineshops angeboten. Der Versand findet wahlweise per Deutsche Post oder DHL statt. Kunden oder auch potenzielle Kunden, die den Newsletter von kratom.eu abonnieren, können zusätzlich von regelmäßigen Rabatten profitieren. Über frankh Komplettes Benutzerprofil betrachten