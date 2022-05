Startseite Schrottentsorgung in Bonn jetzt einfach und risikolos Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Sa, 2022-05-21 00:00. Der Verlust wertvoller Rohstoffe muss vermieden werden – möglich wird dies zum Beispiel durch das Recycling von Metallschrott Während die Menschen beim Anblick ihrer mit Schrott vollgestopften Keller vor allem genervt mit den Augen rollen, ist es in Wahrheit so, dass dieser Schrott für unsere Natur einen wahren Schatz darstellt. Er ist also nicht nur Platzräuber und eine Schande für die Augen, sondern birgt in sich ein großes Potential: Dieses Potential heißt Ressourcenschonung. Der in Haushalten üblicherweise vorhandene Schrott besteht in der Regel nämlich vornehmlich aus Metallschrott, der begehrte Materialien enthält, die für das Recycling nicht nur infrage kommen, sondern seitens des Recycling-Kreislaufs dringend benötigt werden. Er enthält Sekundär- und Primär-Rohstoffe, für die ein derart hoher Bedarf vorhanden ist, dass ein stetiger Neugewinn die Kapazitäten unserer Erde bei Weitem übersteigen würde. Dieser Neugewinn wäre darüber hinaus mit weit mehr Energieaufwand zu realisieren als beim Recycling von Metallschrott entsteht: Gleich zwei Gründe also, den wertvollen Metallschrott nicht auf Dachböden und in Kellern über Generationen hinweg vergammeln zu lassen, sondern zugunsten einer effektiven Ressourcenschonung dem Recycling zuzuführen. Das Recycling von Metallschrott rettet wertvolle Primär- und Sekundär-Rohstoffe, auf die wir dringend angewiesen sind Um den Metallschrott, der in den Haushalten verrottet, dem Rohstoff-Kreislauf wieder zuzuführen, sind diverse Schritte notwendig. Der erste dieser Schritte ist die Kontaktaufnahme zur Schrottabholung Bonn. Der Schrotthändler ist auf das Beschaffen der von der Recycling-Industrie benötigten Materialien spezialisiert und holt seit vielen Jahren haushaltsüblichen Misch- und Metallschrott direkt aus den Haushalten ab, um ihn dem Recycling von Metallschrott zuzuführen. Nach der entsprechenden Kontaktaufnahme muss der „Besitzer“ des Schrotts lediglich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Schrottabholung Bonn zwecks Verladung an den Schrott gelangen können. Alles weitere wird von dieser selbst übernommen. Nachdem die Schrottabholung, die für die Haushalte selbstverständlich zu einhundert Prozent kostenlos ist, durchgeführt wurde, bringen die Mitarbeiter den Schrott zu ihrem Firmengelände. Hier wird er vorsortiert, denn er enthält nicht nur Stahl und Eisen, sondern darüber hinaus Buntmetalle, NE-Metalle, Messing, Silber, Weißblech und Kupfer. In kleinen Mengen sind darüber hinaus in vielen Arten des haushaltsüblichen Schrotts verschiedene Kunststoffe und auch Glas enthalten. All diese Materialien müssen grob aufgesplittet werden, um dann zu den auf sie spezialisierten Recycling-Anlagen transportiert zu werden, welche nach der Wiederaufbereitung für die Rückführung in den Kreislauf der Rohstoffe sorgen. Übrig bleiben bei der Schrottabholung Bonn die wertlosen Bestandteile des Schrotts, die teilweise darüber hinaus toxisch sein können. Diese Bestandteile werden am Ende des Sortierprozesses zu den Entfallstellen verbracht, wo sie umweltschonend entsorgt oder gelagert werden. Mit der Schrottabholung Bonn ist es für jeden Privathaushalt kinderleicht, effektive Ressourcenschonung zu betreiben Während die Maßnahmen für eine effektive Ressourcenschonung für die Schrottabholung Bonn und die übrige Recycling-Industrie so wichtig wie aufwändig ist, stellt sie für den einzelnen Haushalt selbst keinerlei Arbeit dar: Die kostenlose Schrottabholung wird in Bonnn mit einem kurzen Anruf in Gang gesetzt. In kürzester Zeit ist der Haushalt seinen Schrott los und hat - ohne einen einzigen Finger gerührt zu haben - einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet. Kurzzusammenfassung Mehr denn je muss heute darauf geachtet werden, dass eine effektive Ressourcenschonung betrieben wird. Die Schrottabholung Bonn leistet hierfür in Zusammenarbeit mit den privaten Haushalten eine wertvollen Arbeit: Der Metallschrott wird kostenlos abgeholt und dem Recycling von Metallschrott zur Verfügung gestellt. https://schrottabholung.org/schrottabholung-bonn/ Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org/

