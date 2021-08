Startseite NoviSign startet strategische Kooperation mit RCstars Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2021-08-29 22:02. NoviSign installiert Digital Signage Software auf RCstars Group Hardware NoviSign, Marktfuehrer fuer professionelle Digital Signage Loesungen hat Test-Hardware von RCstarts Group erhalten und darauf die NoviSign Digital Signage Software installiert. Diese Demo-Systeme werden auf Messen und zu Demozwecken Verwendung finden, damit Interessenten, die sich mit aktuellen Digitalisierungsprojekten beschaeftigen live und in der Praxis die entsprechenden Loesungen sehen und testen koennen. RCstars Group ( https://www.rcstarsgroup.com/ ) ist ein Unternehmen, das hochwertige Digital Signage Hardware in Perfektion und exklusivem Design entwickelt und vertreibt. Die Hardware eignet sich sowohl fuer den Innen- als auch fuer den Aussenbereich. NoviSign vertritt die Meinung, dass diese Kooperation sehr interessant für hochwertige Digitalisierungsprojekte ist und den NoviSign Kunden zusaetzlich zur bewaehrten Digital Signage Software auch entsprechenden Zugang zur passenden, hochwertigen Hardware bietet. Gerne stehen unsere Experten fuer Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfuegung. NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen. Kontakt

NoviSIgn LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

+4917641744999

rodny@novisign.com

www.novisign.de

