Startseite 30% Rabatt beim beautystyle SALE Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2021-08-29 15:58. Beim beautystyle SUMMERSALE freuen sich Schnäppchenjägerinnen gleich DOPPELT.

Bis zum 15.09.2021 erhalten Sie 30% Rabatt auf die das komplette Sommersortiment und erhalten zusätzlich ab einem Kauf von 5 Teilen ein 6. Teil gratis* dazu.

(*Das günstigste Teil ist kostenfrei) beautystyle in München hat unter anderem nachhaltig produzierte Damenbekleidung im Sortiment!

Mode shoppen in entspannter Wohlfühlatmosphäre, das gibt es nur bei beautystyle. Shoppen mit der Fashionexpertin:

Die erfahrene Farb-, Typ- und Stilberatungsexpertin "Andrea Reindl-Krüger" berät Sie gerne bei Ihrer individuellen Modeauswahl.

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren Termin: 089 / 53 12 64 Wir freuen uns auf Ihren Besuch! beautystyle

Wirtstraße 34a

81539 München Fashion, Styling, Farbberatung, Friseur, Make-up, Kosmetik und Wellness - alles unter einem Dach. Kundin "Kati" im Modeglück: https://youtu.be/5uNBJq2qCCo Bestellung per TELEFON: 089-531264

Bestellung per TELEFON: 089-531264

Bestellung per E-MAIL: info@beauty-style-muenchen.de

Vereinbaren Sie direkt einen Termin: http://bit.ly/2ZrOFOr

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

