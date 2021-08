Startseite Selbstständige Friseurmeisterin (m/w/d) gesucht Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2021-08-28 15:16. beautystyle in München sucht eine Friseurmeisterin (m/w/d) auf selbstständiger Basis Du L(I)EBST Deine Arbeit als Friseurmeister/in und möchtest einen neuen erfolgssicheren Karriereweg gehen, bei dem Du Dir und anderen etwas Gutes tust?

Bei beautystyle in München gibt es keine Massenabfertigung und das Färben mit rein chemischen Haarfarben haben wir schon lange hinter uns gelassen. Bei uns stehen die Wohlfühlatmosphäre und der persönliche Kontakt zu den Kundinnen und Kunden im Vordergrund.

Wir verwenden ausschließlich die veganen, tierversuchsfreien und organischen Haarpflegeprodukte und Haarfarben der Firma Organic Colour Systems. Das ist nicht nur schonend für Deine Kundinnen und Kunden, sondern kommt auch Deiner eigenen Gesundheit zugute. Werde Teil der beautystyle-Familie und bewirb Dich als selbstständige Friseurmeister/in (m/w/d). Vorteile auf einen Blick:

-ein seit 25 Jahren erfolgreiches Gesamtkonzept

-vegane, nachhaltige, organische Produkte

-kostenlose Terminorganisation

-fester Kundenstamm

-zahlreiche Neukunden

-hochwertig ausgestatteter Salon

-12-15.000EUR Umsatz pro Monat ist möglich

-Unterstützung durch das beautystyle-Team

-monatlich kündbar

-kein Investitionsrisiko Neugierig?

Wir freuen uns auf Deinen Anruf!

Tel.: 089-531264

E-Mail: info@beauty-style-muenchen.de Was macht die Arbeit bei beautystyle so einzigartig?

Friseurmeisterin "Theresa" gibt erste Einblicke:

https://youtu.be/nA6_6FbiUjI beautystyle

Wirtstraße 34a

81539 München

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

