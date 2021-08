Startseite Aufrecht, mutig und bescheiden - Spannende Romanbiografie Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 16:56. Luise Wegscheider stellt den Lesern in "Aufrecht, mutig und bescheiden" eine inspirierende Kämpferin für Frauenrechte und Bildung vor. Die 23-jährige Hildegard Ziegler legt in Sigmaringen im Jahr 1895 als erste Frau in Preußen ihr Abitur ab. Es war kein leichtes Unterfangen, denn die Pfarrerstochter muss extra aus der Schweiz anreisen, wo sie als Frau schon studieren kann. Dass Frauen, die lernen wollen, Steine in den Weg gelegt werden, wird sie noch oft erleben. Trotzdem schafft sie nicht nur ein gutes Abitur, sie erwirbt den Doktortitel und wird Lehrerin. Nach der Heirat mit dem Berliner Arzt Max Wegscheider und der Geburt ihrer zwei Söhne muss sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Frauenrecht und Bildungschancen bleiben ihr großes Lebensthema. Ganz besonders, als sie nach der Scheidung 1906 alleinerziehende Mutter wird und weiter arbeitet. Die Weimarer Republik erlebt sie als Abgeordnete der SPD im Preußischen Landtag und Schulreformerin in Berlin. Erst die Machtübernahme der Nazis stoppt sie in ihrem Engagement, man entlässt sie und streicht ihr die Pension. Die Romanbiografie "Aufrecht, mutig und bescheiden" von Luise Wegscheider über Hildegard Wegscheider erzählt nicht nur von ihren großen Verdiensten als Vorkämpferin für Frauenrechte. Sie beleuchtet auch das private Leben dieser bemerkenswerten Frau, die bescheiden und aufrecht die Herausforderungen ihrer Zeit meisterte. Die Autorin erzählt in dieser anregenden Biografie die Geschichte einer Frau, die immer weiter macht, egal, welche Steine ihr in den Weg gestellt werden. Bei Hildegard Wegscheider treffen sich Oppositionelle und sie hilft Verfolgten. Nach dem Krieg werden ihre Verdienste gewürdigt und sie erhält 1953 das Bundesverdienstkreuz. "Aufrecht, mutig und bescheiden" von Luise Wegscheider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34449-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

