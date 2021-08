Startseite Der magische Dachboden - Ein bildendes Leseabenteuer Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 16:27. Susanne und Emma Garcia Beier vermittelt jungen Lesern in "Der magische Dachboden" wertvolles Wissen über Umweltschutz, Klimawandel und dessen Folgen. Moni und Hannes sind neun Jahre alte, ziemlich aufgeweckte und freche Zwillinge und ihr Lieblingswort ist: "egal!". Das geht ihren Eltern ziemlich auf die Nerven - denn einfach alles ist "egal". Als sie wieder einmal bei Onkel Peter und Tante Hanna übernachten und sich auf dem Dachboden ein Lager einrichten dürfen, bleibt ihnen ihr "egal" allerdings im Halse stecken: Denn die Dachbodenluke wird plötzlich zum Tor zur ganzen Welt. Sie landen auf einmal in der bitterkalten Einsamkeit der Arktis! Zuerst wissen sie nicht, wie sie aus dem Schlamassel wieder herauskommen. Aber sie haben keine Wahl, sie müssen hinaus in die eisige Wildnis und herausfinden, warum sie hier gelandet sind und wie sie wieder nach Hause kommen können. Eine aufregende Reise beginnt, die die Zwillinge nicht nur in die Arktis, sondern auch in den Dschungel, die Wüste, die Steppe und in eine versunkene Stadt führt. Und während sie Unwettern, Feuersbrünsten und geldgierigen Halunken trotzen müssen, ist plötzlich gar nichts mehr "egal". Auf unterhaltsame, witzige und fantasievolle Weise gelingt es Susanne und Emma Garcia Beier, Kinder durch die spannende Geschichte "Der magische Dachboden" an die Themen Umweltschutz, Klimawandel und dessen Folgen heranzuführen und Wissen dazu zu vermitteln. Das Buch ist perfekt zum Vorlesen, Selberlesen und Lesenlernen und eignen sich auch hervorragend für Lesemuffel und Kinder mit Leseschwierigkeiten. Das Buch ist in angenehm lesbarer, etwas größerer Schrift gedruckt. Es ist ab dem ersten Kapitel spannend, interessant und unterhaltsam - für ein echtes Leseabenteuer von der ersten bis zur letzten Seite. "Der magische Dachboden" von Susanne und Emma Garcia Beier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36179-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

