Startseite Die Freude aus dem Glauben an Gott - Spirituelles Buch für Christen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 16:24. Georg P. Loczewski will den Lesern mit "Die Freude aus dem Glauben an Gott" den christlichen Glauben erklären und näher bringen. Das Buch aus der Feder des bekannten tredition Autoren versucht das Wesentliche des christlichen Glaubens herauszustellen, und den Lesern eine Hilfe anzubieten, mit Hilfe des kontemplativen Betens diesen Glauben zu verinnerlichen, um dem Ziel näher zu kommen, das Jesus Christus in Joh 17,22 ausgesprochen hat: "Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleichwie wir eins sind.". Das Buch ist eine Neuauflage des Titels "Christianas brennendes Licht", der 2017 zum ersten Mal via tredition veröffentlicht wurde und seitdem gründlich überarbeitet wurde. Die historischen Entwicklungsstufen, die zu diesem Buch geführt haben, waren laut dem Autor stark von dem Gedanken einer "Mystischen Symphonie" geprägt, was im einleitenden Vorwort näher erklärt wird und den Lesern einen interessanten Einblick in die Schaffensweise des Autors gibt. Das spirituelle Buch "Die Freude aus dem Glauben an Gott" von Georg P. Loczewski richtet sich in erster Linie an Menschen, die gerne mehr über das Christentum lernen möchten. Der im Jahr1939 in Pommern geborene Autor flüchtete als Kind mit seiner Mutter und Schwester nach Bayern. Er studierte Philosophie, Theologie und Physik. Während des größten Teils seines Berufslebens und danach hat er sich für katholische Spiritualität interessiert, besonders für die Spiritualität des Karmel und ganz speziell für die Spiritualität des hl. Johannes v. Kreuz. Wer gerne weitere Titel mit einer ähnlichen Thematik lesen möchte, der kann via tredition mehr Werke des gleichen Autors bestellen, darunter z.B. " Emmanuel " Gott mit uns", "Die Vereinigung mit Gott", "Auf dem Weg zur Fülle des Seins" und "Alles zur größeren Ehre Gottes". "Die Freude aus dem Glauben an Gott" von Georg P. Loczewski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35857-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern. Pressekontakt: tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 166 Benutzer und 1307 Gäste online.