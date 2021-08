Markteinblicke für Over-the-Air-Tests nach aufkommenden Trends, zukünftigem Wachstum, Top-Key-Playern, Umsatzanalyse, Nachfragep

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Markt für Over-the-Air-Tests für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Marktprodukten für Over-the-Air-Tests schaffen.

Einblicke in das Segment der Kommunikationstechnologie:

Das OTA-Testing-Segment wird mit den zunehmenden Anwendungen des Internets der Dinge voraussichtlich weiter wachsen. Pre-Compliance-Tests für die sich schnell entwickelnde 5G-Technologie werden auch eine wichtige Rolle für das Wachstum von OTA-Tests as a Service spielen.

Regionale Einblicke:

Obwohl Nordamerika den größten Marktanteil hält, zeigt Asien-Pazifik die stärkste Wachstumsdynamik, gefolgt von Nordamerika und Europa. Massive Investitionen in die Implementierung von IoT und Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation im Infrastruktursektor in Japan, China, Indien und Südkorea werden als Hauptgrund für das starke Wachstum in Asien gesehen, gepaart mit der Registrierung der APAC-Region die höchste Nutzung von Telekommunikationsgeräten wie Laptops, Tablets und Smartphones.

Erhöhte Staatsausgaben für IoT werden das Wachstum in Nordamerika vermarkten, während in Europa aufgrund der Gründung der Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) durch die Europäische Kommission ein Wachstum erwartet wird.

Abgedeckte Unternehmen:

1. Intertek

2. UL LLC

3. Anritsu Corporation

4. Keysight Technologies, Inc.

5. Rohde & Schwarz GmbH& Co KG

6. RWTÜV GmbH (CETECOM GmbH)

7. Eurofins Scientific SE

8. Bureau Veritas SA

9. Mikrowellen-Vision-Gruppe

10. SGS SA

Anpassungen verfügbar

In dem Bericht werden ferner die Marktchancen, die Wachstumsrate der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Wettbewerb, neue technologische Innovationen, die Analyse der Marktteilnehmer, die staatlichen Richtlinien, die Export- und Importanalyse (EXIM), die historischen Einnahmen, die Zukunftsprognosen usw. in den folgenden Regionen erörtert und/oder Länder:

Nordamerika (USA und Kanada) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum, Marktteilnehmeranalyse und Chancenausblick

Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC, Polen, Türkei, Russland, Rest von Europa) Marktgröße, Wachstum im Jahresvergleich Marktteilnehmeranalysen & Chancenausblick

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest Asien-Pazifik) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick