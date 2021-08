Startseite Marktwachstumsanalyse für digitales Fernsehen nach Umsatz, Größe, Anteil, Szenario zu neuesten Trends und Typen, Anwendungsprogn Pressetext verfasst von kennethresearch am Fr, 2021-08-27 14:10. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Markt für digitales Fernsehen für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Marktprodukten für den digitalen Rundfunk schaffen. Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter:https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083623 Video- und Fernsehplattformen werden allmählich vielfältiger, da sich die Sehgewohnheiten auf On-Demand-Inhalte mit mehreren Geräten verlagern. Der Ausbau des Internets und anderer digitaler Infrastrukturen führt zum Wachstum von Online-Videoplattformen, was wiederum das Sehverhalten der Verbraucher auf der ganzen Welt beeinflusst. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für digitalen Rundfunk von 266,96 Mrd. USD im Jahr 2018 auf 310,81 Mrd. USD bis 2023 wächst und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,17 % wächst. In diesem Bericht wird der weltweite Markt für digitalen Rundfunk basierend auf dem Abonnementmodell in drei Segmente unterteilt:

o Pay-TV (Direct-to-Home [DTH], Internet Protocol Television [IPTV], digitales terrestrisches Fernsehen [DTT] und mobiles Fernsehen)

o Markt für frei empfangbares Fernsehen (DTH, IPTV, DVB-T und mobiles Fernsehen)

o Digitalradio Einblicke in das Pay-TV-Segment: In der Pay-TV-Kategorie wird das DTH-Segment bis 2023 ~43 % des Marktanteils einnehmen. Es wird erwartet, dass es das höchste Wachstum verzeichnen wird, da die Breitbanddurchdringung und die Einführung von 3G- und 4G-Technologien zunehmen, was zu einem Anstieg des Internets führt Verwendungszweck. Darüber hinaus sind die Zuschauer bereit, für Premium-Inhalte zu bezahlen, um werbefreie Unterhaltung zu genießen. Einblicke in das Free-TV-Segment: Es wird erwartet, dass das frei empfangbare TV-Segment zwischen 2018 und 2023 mit einer CAGR von 19,82 % wächst. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gibt es eine beträchtliche Anzahl von Zuschauern von frei empfangbarem Satellitenfernsehen. Beim digitalen Rundfunk ist die Zahl der frei empfangbaren Fernsehzuschauer deutlich geringer. Das frei empfangbare DVB-T-Untersegment generiert jedoch im Vergleich zum DVB-Pay-TV-Untersegment mehr Einnahmen. Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017 „Der Abschlussbericht wird die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf diese Branche hinzufügen.“ Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter:https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083623 Einblicke in das digitale Radio: Es wird erwartet, dass das Digitalradio-Segment im Zeitraum 2018–2023 mit einer CAGR von 14,63 % wächst. Nordamerika trägt den höchsten Umsatz in diesem Segment bei. Sinkende Kosten für das Sammeln, Streamen und Speichern von Daten und die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Infrastrukturen treiben den Digitalradiomarkt an. Das Aufkommen neuer Player in der Musik-Streaming-Branche hat dem Markt erheblichen Auftrieb gegeben. Regionale Einblicke: Der globale Markt für digitales Fernsehen ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Im Jahr 2018 hatte Nordamerika einen Anteil von rund 28 % am weltweiten digitalen Rundfunkmarkt, während APAC aufgrund der schnellen Verbreitung von Breitbanddiensten einen höheren Marktanteil hatte. Der Anteil des nordamerikanischen Digitalrundfunkmarktes sinkt aufgrund steigender Lizenzgebühren und einer Verschiebung der Zuschauerpräferenz von Fernsehinhalten zu mobilen Inhalten. Abgedeckte Unternehmen: DTH

o DISH-Netzwerk

o Etisalat (eLifeTV)

DVB-T

o ARRIS International Plc

o Sichuan Changhong Network Technologies Co., Ltd.

Mobiles Pay-TV

oder Netflix

o Hulu

Digitales Radio

o iHeartRadio

oder Spotify

IPTV

o Wiseplay

o Perfekter Spieler Über kennethresearch Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 164 Benutzer und 1282 Gäste online.