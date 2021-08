Startseite Markt für Robotersoftware nach Service, nach Polymertyp, nach Quelle, nach Endanwendungsanwendungen, Region – Globale Prognose b Pressetext verfasst von kennethresearch am Fr, 2021-08-27 14:02. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Robotersoftwaremarkt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Robotersoftware-Marktprodukten schaffen. Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter: –https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083627 Der globale Markt für Robotersoftware wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,2% wachsen und bis 2023 USD 15,47 Mrd. erreichen , Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI), verstärkt das Wachstum des Robotersoftwaremarktes. Aktueller Stand und Chancen in der Robotik nach Segmenten: Einblicke in Segmente des Softwaretyps: Die Neigung zu einer effizienten Planung und Vorbereitung auf unvorhergesehene Umstände hat der Daten- und Analysesoftware einen Schub gegeben. Der Einsatz von Testsimulationssoftware hat in letzter Zeit aufgrund der Notwendigkeit, unvorhersehbares Kundenverhalten und -anforderungen zu analysieren, an Bedeutung gewonnen. Die Umgebungserkennungssoftware hingegen ermöglicht es Lieferanten, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und gezielte Werbung zu schalten, indem hochgeladene Bilder in Daten umgewandelt werden. Einblicke in das Branchensegment: Gesundheitswesen, Fertigung und Finanzdienstleistungen werden zusammen einen erheblichen Anteil am Marktanteil von Robotersoftware sichern. Der Transportsektor wird im Prognosezeitraum 2018-2023 eine höhere Wachstumsrate aufweisen. Viele Schwellenländer setzen Robotik, Drohnen und intensive Hacking-Systeme zu Verteidigungszwecken ein, was wiederum lukrative Möglichkeiten für Robotersoftware in diesem Bereich schafft. Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017 „Der Abschlussbericht wird die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf diese Branche hinzufügen.“ Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter:https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083627 Regionale Einblicke: Nordamerika ist der führende Innovator bei Robotersoftware und nimmt einen großen Anteil am Weltmarkt ein. Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Sowohl in den Märkten Lateinamerika als auch im Mittleren Osten und Afrika wird jedoch das Fehlen einer geeigneten Infrastruktur die Entwicklung von Robotersoftware in den jeweiligen Regionen behindern. Abgedeckte Unternehmen: 1. ABB

2. Brain Corp

3. CloudMinds

4. Energietechnologien

5. Furhat Robotics AB

6. H2O.ai

7. IBM

8. Flüssige Robotik

9. Neurala, Inc.

10. Nvidia Corporation

11. Oxbotica

12. UiPath Anpassungen verfügbar

Mit den gegebenen Marktdaten bietet Kenneth Research kundenspezifische Anpassungen an. Schreiben Sie uns an sales@kennethresearch.com oder kontaktieren Sie uns hier. In dem Bericht werden ferner die Marktchancen, die Wachstumsrate der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Wettbewerb, neue technologische Innovationen, die Analyse der Marktteilnehmer, die staatlichen Richtlinien, die Export- und Importanalyse (EXIM), die historischen Einnahmen, die Zukunftsprognosen usw. in den folgenden Regionen erörtert und/oder Länder: Nordamerika (USA und Kanada) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum, Marktteilnehmeranalyse und Chancenausblick

Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC, Polen, Türkei, Russland, Rest von Europa) Marktgröße, Wachstum im Jahresvergleich Marktteilnehmeranalysen & Chancenausblick

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest Asien-Pazifik) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

