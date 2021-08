Hauptakteure des Power Backup-Marktes, Branchennachfrage, Übersicht und Lieferkettenanalyse, Prognose bis 2030

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Power Backup-Markt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Power Backup-Marktprodukten schaffen.

Es wird erwartet, dass der Strom-Backup-Markt in Indien bis 2023 auf 504,66 Mrd. Der Markt in Indien ist durch die dominante Präsenz des unorganisierten Sektors gekennzeichnet, obwohl der Preisunterschied zwischen den Produkten aus dem organisierten und dem unorganisierten Sektor kaum groß genug ist. Dies liegt daran, dass sich die Kunden immer mehr bewusst werden, was sie kaufen, die Qualität, Zuverlässigkeit und die Auswirkungen des Produkts auf seine unmittelbare Umgebung.

Einblicke in Produktsegmente:

1. Dieselgenerator: Der Markt für Dieselgeneratoren wird voraussichtlich mit einer CAGR von 8,1% wachsen. Die Telekommunikationsbranche ist der wichtigste Treiber für Dieselgeneratoren und nimmt mehr als 40 % der installierten Basis ein. Als nächstes kommen die Bau- und das Gastgewerbe. Für Unternehmen wie Finanzdienstleister, in denen Stromausfälle zu weitreichenden Unterbrechungen der unternehmensweiten Verwaltungsdienste führen können, ist es obligatorisch, sich auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Betrieb kritischer Informationssysteme zu verlassen.

2. UPS: Es wird erwartet, dass der UPS-Markt im Jahr 2023 auf 99,83 Mrd. INR anwächst, bei einer CAGR von 11,97 %. Wachsende Investitionen in die IT und die rasante Entwicklung des IT-Sektors haben zum Boom des USV-Marktes beigetragen. Das zunehmende Bewusstsein für die Notwendigkeit, wichtige Daten zu schützen, kommt dem Markt zugute. Von einheimischen Herstellern wird erwartet, dass sie eine starke Konkurrenz durch ausländische Anbieter erleben. Die in der Branche tätigen Hersteller entwickeln sich zu Komplettlösungsanbietern und nicht zu reinen Lieferanten.

3. Wechselrichter: Der Wechselrichtermarkt wird im Jahr 2023 voraussichtlich auf 277,83 Mrd. INR anwachsen, bei einer CAGR von 9,33 %. Das Wachstum auf dem Wechselrichtermarkt ist auf die Nachfrage nach Power-Backup-Lösungen im privaten, gewerblichen und industriellen Sektor zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Initiativen der Regierung zur Erhöhung der Elektrifizierungsrate in Indien in Verbindung mit technologischen Entwicklungen in den kommenden Jahren den indischen Wechselrichtermarkt weiter positiv beeinflussen werden.

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017

Abgedeckte Unternehmen

1. Cummins India Limited

2. Su-Kam Power System Limited

3. Exide Industries Limited

4. Honda Siel Power Products Limited

5. Mahindra & Mahindra Limited

6. Kirloskar Oil Engines Limited

7. Amara Raja Batteries Limited

8. Microtek International Pvt. GmbH.

9. Leuchtende Energietechnologien

10. Ashok Leyland

Anpassung verfügbar

In dem Bericht werden ferner die Marktchancen, die Wachstumsrate der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Wettbewerb, neue technologische Innovationen, die Analyse der Marktteilnehmer, die staatlichen Richtlinien, die Export- und Importanalyse (EXIM), die historischen Einnahmen, die Zukunftsprognosen usw. in den folgenden Regionen erörtert und/oder Länder:

Nordamerika (USA und Kanada) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum, Marktteilnehmeranalyse und Chancenausblick

Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC, Polen, Türkei, Russland, Rest von Europa) Marktgröße, Wachstum im Jahresvergleich Marktteilnehmeranalysen & Chancenausblick

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest Asien-Pazifik) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum & Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

