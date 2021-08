Startseite Südafrika MNO MVNO Market soll bis 2028 97,73 Mio. USD erreichen Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-27 11:14. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „South Africa MNO MVNO Market: Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den südafrikanischen MNO MVNO-Markt in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Betriebsmodus und Endbenutzer bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Die Mobilfunkpenetration in Südafrika erreichte im September 2019 91,2 % gegenüber 43,5 % im September 2016, wie aus den Statistiken der Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) hervorgeht. Die Statistik besagt auch, dass die Gesamtzahl der LTE-Geräte pro Provinz im Land von 12644 Einheiten im Jahr 2018 auf 27.999 Einheiten im Jahr 2019 gestiegen ist. Die Statistiken zeigen die wachsende Akzeptanz von Smartphones unter den Bürgern Südafrikas und zeigen auch ihr Interesse an der Einführung fortschrittlicher Kommunikationstechnologien. Die Telekommunikationsbetreiber des Landes sowie die internationalen Player investieren zunehmend in das Land, um ihre Dienste anzubieten. Dies wird auch durch die günstigen staatlichen Initiativen unterstützt, die es den Betreibern ermöglichen, breite Spektrumspektren zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erwerben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung der 5G-Technologie im Land, die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen ermöglicht, in den kommenden Jahren zum Marktwachstum beitragen wird. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3242 Der südafrikanische MNO-MVNO-Markt wird im Prognosezeitraum 2020-2028 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,7 % wachsen. Der Markt wird bis 2028 voraussichtlich 97,73 Millionen US-Dollar erreichen, gegenüber 70,61 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Der Markt ist nach Endbenutzern in Unternehmen und Verbraucher unterteilt. Von diesen wird erwartet, dass das Unternehmenssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 4,45 % wächst, während das Verbrauchersegment im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird. Darüber hinaus ist der Markt nach Betriebsarten in Reseller, Full MVNO und andere unterteilt, von denen das Reseller-Segment bis Ende 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 34,30 Millionen US-Dollar erzielen wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Auswirkungen der hohen Datenkosten im Land im Prognosezeitraum das Wachstum des Südafrika MNO MVNO-Marktes stark hemmen. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des südafrikanischen MNO MVNO-Marktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Cell C (Pty) Ltd, Mobile Telephone Networks (Proprietary) Ltd., Rain (Pty) Ltd., Telkom SA SOC Ltd., Vodacom Group Ltd., Virgin Mobile South Africa (PTY) Ltd, Afrihost, SmartMobile, Ignition Telecoms Investments (Pty) Ltd. (Me&You Mobile), Bayede Mobile (Proprietary) Limited und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den Südafrika MNO MVNO-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

