Startseite Steigende technologische Entwicklungen im Gesundheitswesen, um den Markt für Patientendatenanalysen voranzutreiben Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-27 11:13. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Patientendatenanalysen: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Patientendatenanalysen in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp, Anwendung, Bereitstellungstyp und nach Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Der globale Markt für Patientendatenanalysen wird im Prognosezeitraum, d. h. 2022-2030, voraussichtlich mit einer moderaten CAGR wachsen. Patientendatenanalysen erhöhen die Genauigkeit der Behandlung, erhöhen die Effizienz und reduzieren Kosten und Zeit; die ihrerseits voraussichtlich auf das Marktwachstum in den kommenden Jahren zurückzuführen sein werden. Darüber hinaus werden auch die zunehmenden Bedenken von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen hinsichtlich der Senkung der Gesundheitsausgaben und das wachsende Bewusstsein für personalisierte Medikamente das Marktwachstum ankurbeln. Der Markt ist nach Produkttyp, Anwendung und Bereitstellungstyp segmentiert. Basierend auf dem Produkttyp wird erwartet, dass das beschreibende Segment den größten Marktanteil hält, da es die Grundlage für die Anwendung von präskriptiven und prädiktiven Analysen bildet. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment Finanzmanagement aufgrund der zunehmenden Einführung von Analysen zur Aufdeckung und Verhinderung von Gesundheitsbetrug einen bemerkenswerten Marktanteil gewinnen wird. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3246 Regional ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Zahl staatlicher Initiativen zur Senkung der Gesundheitskosten in der Region voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Darüber hinaus wird Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Marktanteil einnehmen, was auf das Vorhandensein einer hoch etablierten Gesundheitsinfrastruktur und die weit verbreitete Einführung elektronischer Patientenakten zurückzuführen ist. Technologische Fortschritte, die den Informationsaustausch erleichtern, und verbesserte Standards für die Vertraulichkeit von Patientendaten wurden in den letzten Jahren weit verbreitet, wie zum Beispiel die zunehmende Einbeziehung elektronischer Patientenakten (EHR). Dies wiederum soll das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln. Es wird jedoch geschätzt, dass Datensicherheitsprobleme in Bezug auf die Analyse von Patientendaten und das Fehlen von IT-Experten in der Gesundheitsbranche das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen. Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Patientendatenanalyse, das Unternehmensprofile von IBM Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cerner Corporation, McKesson Corporation, Optum, Inc., CitiusTech Inc., Health Catalyst, Inc., Inovalon, Inc., MedeAnalytics, Inc., Oracle Corporation, SAS Institute Inc., SCIOInspire, Corp., Verscend Technologies, Inc., VitreosHealth, Inc. und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Patientendatenanalysen, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 164 Benutzer und 1198 Gäste online.