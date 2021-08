Startseite ERP-Softwaremarkt in Südostasien wird bis 2024 USD 2884,8 Millionen erreichen Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-27 11:12. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Southeast Asia ERP Software Market: Demand Analysis & Opportunity Outlook 2024“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den ERP-Softwaremarkt in Südostasien in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Komponente, Bereitstellungsmodell, Geschäftsmodell, Unternehmensgröße, End- Benutzer und nach Region. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Mit den Fortschritten des Cloud Computing wird das ERP-in-Software-as-a-Service (SaaS)-Modell schnell zu einer kostengünstigen Möglichkeit, Geschäftsanwendungen bereitzustellen, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen. Verschiedene Arten von Geschäftsmodellen haben zahlreiche komplizierte Prozesse, die die betriebliche Effizienz senken und die Betriebskosten weiter erhöhen. Mit der Einführung von ERP-Software können Unternehmen eine verbesserte Koordination zwischen den Teams erleben, was letztendlich dazu beiträgt, ihre Effizienz zu steigern. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe von ERP-Software Prozesse automatisieren, was letztendlich die Betriebskosten senkt. Aufgrund der zahlreichen Vorteile von ERP-Software setzen Unternehmen diese Plattformen zunehmend ein, was das Wachstum des südostasiatischen ERP-Softwaremarktes voraussichtlich vorantreiben wird. Der Markt, der 2019 einen Umsatz von 1580,0 Mio. USD verzeichnete und 2024 voraussichtlich 2884,8 Mio. USD erreichen wird, wächst mit einer CAGR von 15,36 % im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2024. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3254 Der ERP-Softwaremarkt für Südostasien ist auf der Grundlage von Geschäftsmodellen in Personalmodell, Fertigungsmodell, Finanzierungsmodell, Bestandsmanagement, Kundenmanagement, Lieferkette und andere unterteilt. Von diesen Segmenten wird erwartet, dass das Fertigungsmodellsegment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erringen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment bis Ende 2024 einen Umsatz von 846,4 Millionen US-Dollar erzielen wird. Obwohl das Personalmodell im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 22,44 % wachsen und bis zum Ende einen beträchtlichen Marktanteil erreichen soll von 2024. Geografisch ist der Markt für ERP-Software in Südostasien in Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam und Myanmar unterteilt, von denen der Markt in Singapur bis Ende 2024 einen schätzungsweise führenden Anteil von 36,86 % halten wird Es wird erwartet, dass der Markt im Land im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 16,33% weiter wächst und bis Ende 2024 einen Umsatz von 1063,2 Millionen USD erreicht. Das Wachstum des Marktes im Land ist auf die wachsenden Fortschritte in der Wirtschaft zurückzuführen Organisationen und für die unterstützenden Initiativen der Regierung zur Förderung des industriellen Wachstums. Das Integrationsproblem mit lokalen Systemen ist jedoch die wichtigste Einschränkung, die für das Wachstum des Marktes für ERP-Software in Südostasien im Prognosezeitraum erwartet wird. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des südostasiatischen ERP-Softwaremarktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von MicroChannel Services, ERP Logic, JMC Technologies Pte Ltd, Accenture, Atos SE, Capgemini, ABEO Management Corporation, AFON Pte Ltd., Inecom Pte Ltd., Integrated Information Systems Pte Ltd. und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den ERP-Software-Markt für Südostasien, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

