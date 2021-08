Startseite Globaler Markt für künstliche Photosynthese wird in den Jahren 2022-2030 eine bemerkenswerte CAGR erzielen Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-27 11:10. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für künstliche Photosynthese: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für künstliche Photosynthese in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Katalysator, Anwendung und nach Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Es wird erwartet, dass der globale Markt für künstliche Photosynthese im Prognosezeitraum, d. h. 2022–2030, eine bemerkenswerte CAGR erzielen wird. Der Markt ist nach Anwendungen in Stromerzeugung, Landwirtschaft und andere unterteilt, von denen das Stromerzeugungssegment im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird, da dies das wichtigste von den Wissenschaftlern gewünschte Ergebnis ist. Derzeit werden mehr als 84 % des gesamten Stroms mit fossilen Brennstoffen erzeugt, die zu Treibhausgasen verbrennen. Zudem sind diese fossilen Brennstoffe mengenmäßig begrenzt, weshalb von der Forschung nach neuen Methoden der Energiegewinnung gesucht wird. Dies wird voraussichtlich das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Das Wachstum des Marktes ist auf die zunehmenden F&E-Aktivitäten im Bereich der chemischen Biologie sowie auf steigende Investitionen der Regierung sowie großer Unternehmen in die Entwicklung alternativer grüner Stromquellen zurückzuführen. Künstliche Photosynthese ahmt den biologischen Photosyntheseprozess nach, um Strom aus Sonnenlicht, CO2 und Wasser (H2O) zu erzeugen. Die schnelle Erschöpfung und Übernutzung fossiler Brennstoffe ist ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum antreibt. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3216 Regional ist der globale Markt für künstliche Photosynthese in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt in Nordamerika wird aufgrund der zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil erreichen. Auch die Regierungen in den Ländern wie den USA fördern solche F&E-Aktivitäten durch hohe Finanzmittel und Investitionen verschiedener Unternehmen, was das Marktwachstum weiter ankurbeln soll. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach alternativen Stromquellen das Marktwachstum fördert. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg der weltweite Gesamtstromverbrauch von 2017 bis 2018 um 4 %, wobei im Jahr 2018 rund 22.315 TWh Energie verbraucht wurden. 66,3 % dieses Stroms wurden aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Der Strombedarf steigt, unterstützt durch die wachsende Bevölkerung, die industrielle Entwicklung und die Urbanisierung, aber die Stromquellen sind begrenzt. Aus diesem Grund gibt es eine allmähliche Verschiebung hin zu erneuerbaren Energiequellen, einschließlich der Sonne. Mit Hilfe des Prozesses der künstlichen Photosynthese wollen die Wissenschaftler umweltfreundlichen und sauberen Strom für die kommerzielle Massenproduktion erzeugen. Dies soll das Marktwachstum ankurbeln. Es wird jedoch erwartet, dass die laufenden Forschungen zu hohen Investitionen führen, die im Prognosezeitraum weiterhin das Wachstum des globalen Marktes für künstliche Photosynthese stark hemmen werden. Dieser Bericht enthält auch die Analyse des Wettbewerbs auf dem Markt. Da sich das Verfahren der künstlichen Photosynthese noch in der Entwicklung befindet und noch nicht kommerzialisiert ist, werden in diesem Bericht keine gegenwärtigen Marktteilnehmer behandelt. Es wird jedoch erwartet, dass verschiedene Akteure des Energie- und Stromsektors in den kommenden Jahren stark in den Markt investieren, während nur wenige neue Akteure in den Markt eintreten werden. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für künstliche Photosynthese, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 164 Benutzer und 1199 Gäste online.