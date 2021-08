Startseite Visitor Analytics verbessert Datenschutzfunktionen mit einwilligungsfreiem- / Cookie-freiem Tracking Pressetext verfasst von VisitorAnalyticsPR am Do, 2021-08-26 21:07. Webanalyse-Start-up steigert Wert, bietet Nutzern sicheren Zugang zu 100% ihrer Daten München, Deutschland: Visitor Analytics, ein Alles-in-Einem-Webanalyse-Startup, das sich auf den Datenschutz konzentriert, hat in diesem Quartal eine neue Funktion für einwilligungsfreies / Cookie-freies Tracking eingeführt. Angesichts der Verzögerung der Abschaffung von Cookies durch Google bis 2023 und der zunehmenden Bedeutung der Einhaltung von Datenschutzgesetzen wie DSGVO, CCPA, CPPA und anderen bietet Visitor Analytics Unternehmen einen datenschutzkonformen Zugang zu 100% ihrer Daten, ohne die Notwendigkeit von Cookie-Zustimmungsbannern. "Als eines der bekanntesten Analyse- und Statistikwerkzeuge halten wir es für wichtig, eine Option anzubieten, mit der Nutzer 100% ihrer Traffic-Daten erhalten können, die zu 100% ePrivacy-sicher sind, ohne im Voraus um Zustimmung bitten zu müssen und mit keiner zusätzlichen Arbeit verbunden ist - MPM (Max Privacy Mode)!"

-Alexander Veit

CIO Visitor Analytics Da sich die Verbraucher der Datenschutzproblematik immer stärker bewusst werden oder Einwilligungsbanner ignorieren/ablehnen, können Anwendungen, die Cookies zur Verfolgung des Webseitenverkehrs verwenden, nicht mehr so viele Daten sammeln. Dies ist bei den meisten Anwendungen zur Webseiten-Analyse der Fall und der Grund, warum das Tracking ohne Cookies plötzlich so wichtig geworden ist. Es respektiert die Privatsphäre und stellt sicher, dass Unternehmen genaue Daten erhalten. Die Nutzer müssen nicht zustimmen, und die Unternehmen müssen sich nicht mehr um Zustimmungsbanner kümmern. Das einwilligungsfreie Tracking hat 3 wichtige Vorteile:

Es respektiert die individuelle Privatsphäre und alle Datenschutzgesetze

Es ist die einzige 100% genaue Lösung für die Verfolgung aller Nutzeraktivitäten

Es bietet mehr Sicherheit, da keine Daten auf den Geräten der Nutzer gespeichert werden (in Übereinstimmung mit dem neu eingeführten deutschen TTDSG und den bestehenden ePrivacy-Verordnungen im Rest der EU) Dank des innovativen Visitor Analytics-Ansatzes für einwilligungsfreies Tracking benötigen Unternehmen keine Cookies oder Zustimmungsbanner mehr. Die Anwendung verfügt über ein Datenschutzzentrum, in dem Unternehmen aus 4 verschiedenen Datenschutzmodi wählen können (zustimmungsfreie Optionen sind fett gedruckt):

Keine zusätzlichen Datenschutzmaßnahmen

IP-Anonymisierung

DSGVO-Einhaltung

Maximaler Datenschutzmodus (MPM) Ab dem DSGVO-Modus können Unternehmen mit dem einwilligungsfreien und Cookie-freien Tracking beginnen. Bei diesem Ansatz werden digitale Fingerabdrücke verwendet, die später wiedererkannt werden können. Im Gegensatz zu Cookies werden Fingerabdrücke nicht auf dem Gerät eines Nutzers gespeichert und können daher keine Daten darüber liefern, was der Besucher außerhalb der Sitzungen auf dieser bestimmten Webseite tut. Dies macht ein Cross-Tracking unmöglich. Einige anonymisierte Daten werden gespeichert, aber nur innerhalb der Analyseumgebung. So ist es unmöglich, sie mit den Gewohnheiten und der Geschichte einer bestimmten Person in Verbindung zu bringen. Im Modus "Maximaler Datenschutz" werden keine Tracking-Daten oder Cookies generiert oder gespeichert, und es wird nie auf die Details des Geräts eines Nutzers zugegriffen. Es gibt überhaupt keinen digitalen Fingerabdruck. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert. Es werden keine Cookies verwendet. Es besteht also keine Notwendigkeit für eine Einwilligung. Eine Sache weniger, um die man sich bei der Verwaltung einer Webseite kümmern muss. Das bedeutet auch, dass den Nutzern 100% der statistischen und analytischen Daten zur Verfügung stehen, auf die sie sich verlassen können, wenn sie Entscheidungen zur Verbesserung ihrer Webseite treffen. Über die Visitor Analytics GmbH: Visitor Analytics ist ein leistungsstarkes Start-up, das eine datenschutzkonforme Alles-in-Einem-Lösung für jede Webseite in Bezug auf Websitestatistiken, UX & Verhalten (Aufzeichnungen, Wärmebilder, Trichter, etc.), Besucherinteraktion und vieles mehr bietet. Gegründet im Januar 2016 in München und Cluj, wurde unsere Anwendung bereits mehr als 2,5 Millionen Mal von Nutzern aus 190 Ländern installiert. Anhang Größe visitor-analytics_logo_original.png 123.46 KB Über VisitorAnalyticsPR Komplettes Benutzerprofil betrachten

