Startseite Gold weiter im Interesse der Anleger Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-26 19:27. Aktuell hat der Goldpreis die 1.800-US-Dollar-Marke fast wiederzurückerobert. Nach dem Allzeithoch vom vergangenen Sommer war die Performance des Goldpreises im ersten Halbjahr 2021 eher unterdurchschnittlich. Denn ein stärkerer US-Dollar und Gewinne bei den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen machten dem Goldpreis zu schaffen. Zusätzlich dürfte die Risikobereitschaft der Anleger dem sicheren Hafen Gold entgegengestanden haben. Der US-Arbeitsmarktbericht sorgte kürzlich für weitere Verluste. Doch nun, zwei Wochen etwa später, konnte der Goldpreis wieder bei fast 1.800 US-Dollar stehen. Spekuliert wird zurzeit viel, der Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank Fed Anleihekäufe wieder zurückfährt, ist aber ungewiss und wohl noch nicht nahe. Aktuell sind die ETF-Bestände deutlich heruntergefahren worden (um sechs Tonnen), aber der Goldpreis hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Die schwache Entwicklung des Goldpreises in der ersten Jahreshälfte hat der Performance vieler Bergbau- und Explorationsunternehmen nicht geschadet, es gab auch Kursanstiege. Bei einer Untersuchung der Goldaktien, welche seit Jahresanfang die größten Gewinne einfahren konnten, stand auf Platz fünf beispielsweise Victoria Gold - https://www.youtube.com/watch?v=Rdp4HMM4s-M . Seit Jahresbeginn (Stand 16. August) hat der Aktienkurs von Victoria Gold um fast 40 Prozent zugelegt. Seit Juli 2020 produziert die Eagle-Goldmine im Yukon von Victoria Gold kommerziell. Mit 3,3 Millionen Unzen Goldreserve und einer Lebensdauer von mehr als elf Jahren sollte es erfolgreich weitergehen. Die Eagle-Goldmine produzierte im zweiten Quartal mehr als 32.000 Unzen Gold. Ein weiteres erfolgreiches Goldunternehmen dürfte GoldMining - https://www.youtube.com/watch?v=7iPpGTIht2U&t=16s - sein. Projekte in Nord- und Südamerika (Gold und Kupfer) verleihen dem Unternehmen eine der größten Goldressourcen weltweit. Für die Projekte Titiribi und La Mina in Kolumbien und für das Whistler-Projekt in Alaska wurden neue Ressourcenschätzungen gerade verkündet. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

