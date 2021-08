Globaler IoT im Automobilmarkt | Branchenanalyse 2021 nach Größe, Wachstum, Entwicklungen, Anteil, Trends, Auswirkungen von Covi

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den globalen IoT im Automobilmarkt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach globalem IoT in Automobilmarktprodukten schaffen.

Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht den Zugriff auf Dinge von einem entfernten Ort über Computergeräte und Netzwerkkommunikation, garantiert eine verbesserte Genauigkeit und Effizienz beim Senden und Empfangen von Daten ohne viel menschliche Interaktion und hilft, die Integration der Welt in computerbasierte Systeme zu beschleunigen. Die Einführung von IoT verändert den Automobilsektor in weitem Umfang. Es ermöglicht den Fahrzeugen, sich mit der Außenwelt zu verbinden und sowohl das Fahrer- als auch das Fahrerlebnis zu verbessern. Vernetzte Fahrzeuge sind sehr gefragt und werden nun mit einer Vielzahl von Anwendungen und Mehrwertdiensten wie autonomes Fahren und Echtzeit-Verkehrswarnungen ausgestattet, um das Gesamtfahrerlebnis zu verbessern die günstigsten Sektoren für das IoT, um zu gedeihen. Laut Netscribes wird das globale IoT im Automobilmarkt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27,55% wachsen, was bis 2023 zu einem weltweiten Umsatz von 104,16 Mrd. USD führen wird.

Bis 2025 werden rund 100 Mio. Neuzulassungen von Autos erfolgen, und die integrierte IoT-Telematik in Autos soll bei Neuwagen um etwa 88 % gesteigert werden. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Smartphones und der wachsenden Popularität von Apps werden integrierte IoT-Lösungen voraussichtlich weit verbreitet sein. Die Kommunikationsform Vehicle-to-Vehicle (V2V) wird mit Hilfe des IoT weltweit rasant weiterentwickelt. Es ermöglicht Fahrzeugen auf der Straße, miteinander zu kommunizieren, indem Daten über Geschwindigkeit, Straßenzustand und andere Faktoren über Ad-hoc-Netzwerke zwischen Fahrzeugen ausgetauscht werden. Das Segment der Fahrzeugkommunikation erfreut sich bei den Verbrauchern großer Akzeptanz. Industrieländer wie Nordamerika und Europa konzentrieren sich auf die Reduzierung von Straßenrisiken und Unfällen durch V2V und Vehicle-to-Infrastructure (V2I) mit IoT.

Das IoT im Automobilmarkt wird in drei Hauptsegmente eingeteilt:

– basierende Konnektivitätsform: angebunden, integriert, eingebettet

– basierend auf Kommunikationstyp: Fahrzeug zu Fahrzeug, im Fahrzeug, Fahrzeug zur Infrastruktur

– je nach Anwendung: Navigation, Telematik und Infotainment

Innerhalb des Kommunikationstyps wird erwartet, dass das Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Segment im Prognosezeitraum 2018-2023 eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird, da viele IoT-Anbieter versuchen, die Fahrbedingungen zu verbessern und Verkehrsunfälle zu verhindern, indem sie einem Fahrzeug die Geschwindigkeit übertragen lassen und Positionsdaten zum anderen über das Internet.

Der Markt ist auch in die Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Asien-Pazifik wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen.

Wichtige Wachstumsfaktoren

Weltweit ist eine hohe Nachfrage nach vernetzten Autos zu verzeichnen. Es wird erwartet, dass sich die weltweite Zahl der Autos auf den Straßen bis 2040 verdoppeln wird, und davon sollen mindestens 80-90% über IoT vernetzte Autos sein. Die Sensoren im Auto werden in der Lage sein, ständig mit dem Hersteller zu kommunizieren, um in Echtzeit Daten zum Zustand der Komponenten zu senden, die die Hersteller analysieren können, um aussagekräftige Informationen abzuleiten.

Auch durch das steigende verfügbare Einkommen der Menschen gewinnen Infotainment-Dienste im Auto für sie immer mehr an Bedeutung. Die Menschen erwarten, dass ihr digitaler Lebensstil mit Hilfe von IoT usw. auf ihre Autos übertragen wird. Diese sollen den Markt beschleunigen.

Bedrohungen und Hauptakteure

Die Automobilhersteller müssen mehr Geld ausgeben, um die Benutzer über die fortschrittlichen Technologien in ihren Kraftfahrzeugen aufzuklären. Dazu müssen sie in Schulungen investieren und leicht verständliche Handbücher bereitstellen. Dies könnte ein erstes Hindernis für die Einführung des IoT in der Automobilindustrie darstellen.

Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine neue Technologie handelt, ist ihre Einführung oft nicht kosteneffektiv, es sei denn, ein geeignetes Geschäftsmodell für die ordnungsgemäße Nutzung dieser Technologie ist vorhanden. Das Fehlen eines soliden Geschäftsmodells zur Monetarisierung der IoT-Anwendungen in der Automobilindustrie kann das Wachstum des Marktes behindern. Außerdem sind der Internetzugang und die Geschwindigkeit nicht an allen Orten der Welt gleich. Es wird also erwartet, dass die Akzeptanz in Regionen mit geringer Internetdurchdringung langsam ist.

Wichtige auf dem Markt tätige IoT-Anbieter im Automobilbereich sind Cisco, Ford, IBM, Microsoft, AT&T usw.

Was wird in dem Bericht behandelt?

1. Überblick über das globale IoT im Automobilmarkt.

2. Markttreiber und Herausforderungen im globalen IoT im Automobilmarkt.

3. Markttrends im globalen IoT im Automobilmarkt.

4. Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgrößendaten für das globale IoT in der Automobilmarktsegmentierung nach Konnektivitätsform (gebunden, integriert, eingebettet) – nach Umsatz (Mrd. USD).

5. Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgrößendaten für das globale IoT in der Automobilmarktsegmentierung nach Kommunikationstyp (Fahrzeug-zu-Fahrzeug, In-Fahrzeug, Fahrzeug-zu-Infrastruktur) – nach Umsatz (Mrd. USD).

6. Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgrößendaten für das globale IoT in der Automobilmarktsegmentierung nach Anwendung (Navigation, Telematik, Infotainment) – nach Umsatz (Mrd. USD).